Salle de bains : le groupe Roca rachète l’allemand Alape

Alape, fabricant allemand de produits en acier émaillé pour la salle de bains, et ses 94 salariés, intègrent le groupe Roca. L’objectif pour Roca : se développer dans le Nord-Est de l’Europe, et diversifier ses matériaux, en plus de la céramique et de la fonte minérale.

Après avoir racheté l'allemand Sanit en 2021, le groupe espagnol Roca, spécialisé dans les équipements dédiés à la salle de bains, annonce avoir fait l'acquisition du fabricant Alape, spécialisé dans les produits en acier émaillé. Une marque « haut de gamme » qui restera indépendante Roca précise qu’Alape restera « une marque indépendante », « haut de gamme », « avec sa propre stratégie commerciale » et « sa propre culture d’entreprise ». Avec cette acquisition, l’équipe de direction d’Alape change, désormais « composée de collaborateurs de premier plan », avec Michael Gatske comme directeur commercial, Andrea Jürgens comme directrice du marketing et du design, et Julia Rami comme directrice de production. Avec son siège situé près de Goslar, en Allemagne, Alape fournit principalement le marché national, mais aussi la Suisse, l’Autriche, et le Benelux – pays dans lesquels l’acier émaillé est particulièrement apprécié pour les douches, les baignoires, et les lavabos. Le matériau viendra compléter la gamme de lavabos Roca, au sein de laquelle la céramique et la fonte minérale prédominent. « Nous allons renforcer la position premium de la marque sur le marché et la développer avec soin afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nous resterons attachés à nos normes de qualité élevées et serons le complément parfait au portefeuille de marques du groupe Roca », a expliqué la nouvelle directrice marketing. Claire Lemonnier

Photo de une : Roca / Alape