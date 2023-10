Comme un souffle d'air frais en cette période de crise, les matériaux de construction ont connu une « parenthèse positive » en août dernier. Mais si la production de granulats progresse en août, elle reste en dessous des niveaux d’il y a un an. D'autant qu'elle est tirée vers le bas par la demande de granulats, déjà en berne.

Pour fin mai, l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem) annonçait l’inexorable déclin de l’activité des matériaux de construction.

« La crise du secteur du bâtiment se profile avec de plus en plus de certitude au fil des mois », réaffirme l’union dans sa dernière note de conjoncture, pointant du doigt la chute continue des ventes de logements, mais aussi celle des permis de construire et des mises en chantier, « et par conséquent, celui de la demande de matériaux ! », souligne l’Unicem.

« Cependant, tous les facteurs qui ont fomenté cette crise (hausse des coûts de la construction, des prix immobiliers et des taux d’intérêt, baisse du pouvoir d’achat des ménages et durcissement des conditions d’octroi du crédit) sont désormais en phase de modération », note l’organisation.

Mieux encore, l’union remarque une « parenthèse positive » pour les matériaux de construction, cet été.

La production de granulats progresse en août, mais reste en dessous des niveaux d’il y a un an

Selon l’enquête mensuelle, la production de granulats a augmenté de 3,7 % par rapport à juillet (données CVS-CJO). Des chiffres à nuancer toutefois, car le volume de production est de 3,1 % inférieur à celui observé un an auparavant.

De juin à août, l’activité granulats régresse même d’1,5 % par rapport aux trois mois précédents. Le repli reste moindre par rapport aux niveaux enregistrés sur la même période en 2022 (-4,1 %). Sur les huit mois de 2023, le volume produit flanche de 7,4 % sur un an, soit légèrement plus que l’évolution en cumul sur douze mois (- 6,6 %).

Côté BPE, les livraisons remontent d’1 % de juillet à août, se situe en dessous de celles observées en 2022 (-2,5 %). Sur les trois derniers mois, la production se stabilise (-0,4 %), comparé aux trimestres précédents. Elle décline quand même de 4,8 %, par rapport aux volumes un an plus tôt.

Ainsi, l’activité du BPE perd 5,6 % sur un an, en cumul de huit mois. Un recul à peu près similaire à celui noté en glissement sur douze mois (-5,8 %).

Sur un an, l’indice matériaux de construction se replie cet été

Il n’empêche qu'en vue de la conjoncture constructive, l’activité matériaux va en pâtir. Pour preuve, selon l’Unicem, l’indicateur matériaux affiche -5,8 % en août sur un an (données provisoires, CJO). Ce qui revient à un retrait de 8 % en cumul depuis le début d’année, contre -9 % trois mois plus tôt.

« La demande de matériaux accuse déjà le coup du repli amorcé des chantiers, se préparant à une correction un peu plus sévère quand le stock actuel de carnets sera purgé », lit-on dans la note de conjoncture. « Certes, les tensions sont loin d’avoir disparu mais le desserrement progressif de certaines contraintes et une politique du logement plus « porteuse » pourraient contribuer, à terme, à resolvabiliser la demande de logements toujours forte et bridée », mentionne cependant l’Unicem.

D’autant qu’en parallèle, l’union note un redémarrage dans les travaux publics en période estivale. D’après la FNTP, le volume de travaux réalisés, cumulés sur les huit premiers mois de 2023, aurait grimpé de 4,8 % sur an. De plus, les carnets de commandes se sont regarnis (+14,5 %), portés par la commande publique, en particulier dans les grandes agglomérations.

Un bon présage pour la conjoncture 2023-2024 ? « La meilleure orientation de l’activité TP, peu tournée vers les travaux routiers, ne porte pas pour le moment l’activité granulats qui se contracterait d’environ -7 % cette année. L’an prochain, avec la poursuite du cycle électoral, les travaux des collectivités pourraient mieux soutenir l’activité granulats même si la crise de la construction résidentielle pèserait aussi sur les ouvrages TP privés mais surtout sur les livraisons de BPE », estime l’Unicem.

La production de BPE devrait ainsi se replier de 6 % en 2023, et devrait continuer « plus fortement » sur cette dynamique en 2024. De quoi pénaliser la demande granulats, craint l’Unicem.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock