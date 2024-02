Soprema va investir 50 millions d'euros dans une nouvelle usine d'isolants

Le groupe Soprema, spécialiste des produits d’étanchéité et d’isolation thermique des bâtiments, annonce la construction d’une nouvelle usine à Sausheim (68), la première de ce type dans la région Grand Est.

L'entreprise strastbourgeoise Soprema annonce la création du premier site de production de panneaux d’isolants en mousse de polyuréthane, à Sausheim, dans le Haut-Rhin.

L’objectif est double : s’inscrire dans la stratégie globale de décarbonation, et répondre aux besoins croissants du marché de la rénovation et de la construction dans la région Grand Est, en proposant des solutions innovantes et performantes en matière d’isolation thermique.

Des techniques de construction bas-carbone

Ce projet, qui représente un investissement estimé à environ 50 millions d’euros, repose sur des techniques de construction bas-carbone, l'utilisation de matériaux durables et recyclables, ainsi que sur la mise en œuvre de mesures visant à limiter l'impact environnemental du site.

Soprema prévoit également d’installer des panneaux photovoltaïques sur toutes les surfaces de production et de stockage du bâtiment, sur une surface totale de 12 600 m2. Cette installation permettra de générer une puissance d’installation de 2800 kWc.

Par ailleurs, la conception de l’usine intègre des éléments favorisant le développement durable, tels qu’une toiture végétalisée et des solutions d’irrigation raisonnée. Ces aménagements visent à assurer le confort des usagers, à favoriser la biodiversité locale et à réduire la consommation d’eau potable.

La construction de cette usine devrait entraîner la création d'environ 80 emplois directs, ainsi que des emplois indirects supplémentaires.

Marie Gérald

Photo de une : ©Soprema