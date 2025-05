Steiner Construction devient Alpenda

Steiner Construction change d’identité et devient Alpenda. Avec ce nouveau nom, l’entreprise souhaite souligner son attachement aux Alpes et prouver sa détermination à toujours progresser dans son secteur d’activité.

Nouvelle identité pour Steiner Construction, qui devient Alpenda. Le choix d’« Alpenda », inspiré du plus grand massif d’Europe, souligne l’attachement de l’entreprise aux Alpes mais également à la région lémanique.

Cette évolution marque une étape symbolique pour les 200 collaborateurs d’Alpenda, ses clients, et l’ensemble de ses partenaires. Elle renforce 80 ans de présence continue en Suisse romande.

Une façon d’affirmer ses engagements

Avec une nouvelle signature graphique, l’entreprise, spécialisée dans la conception et la réalisation de logements et d’ouvrages fonctionnels, souhaite mettre en avant son engagement vers l’essentiel et sa volonté de progresser. Pour Alpenda, le rouge du nouveau logo vient renforcer son dynamisme et son sens de l’effort.

À travers sa nouvelle identité, Alpenda réaffirme son engagement et son ancrage dans l’ensemble des cantons suisses où elle est actuellement active.

« En tant que société du groupe Demathieu Bard, Alpenda revendique une approche exigeante, basée sur l’engagement, la recherche de l’excellence et la création de valeur partagée pour nos clients, nos employés et nos partenaires », déclare Pascal Langeron, directeur général d’Alpenda.

Dès aujourd’hui, la nouvelle identité Alpenda est déclinée sur l’ensemble des chantiers de l’entreprise, de son siège social et de ses succursales de Genève et Berne.

Par Jérémy Leduc

Photo de une : Alpenda