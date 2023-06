Terre cuite : feu vert pour le rachat de Terreal par Wienerberger

L'Autorité de la concurrence a déterminé que l'opération de rachat du fabricant Terreal par Wienerberger ne porterait pas atteinte à la concurrence, et a autorisé l'opération « sans conditions ».

En mai dernier, le spécialiste des matériaux en terre cuite Wienerberger a informé l’Autorité de la concurrence son ambition d'acquérir le contrôle exclusif de son concurrent Terreal.

En France, le groupe autrichien Wienerberger est principalement actif dans la fabrication et la commercialisation de tuiles et briques en terre cuite. Sa présence se concentre dans les régions du nord et de l'est du pays, où il exploite trois sites de production de tuiles et quatre sites de production de briques.

Quant à Terreal, la société est active dans la production de tuiles et de briques en terre cuite, notamment dans le sud-ouest de la France. Elle exploite neuf sites de production de tuiles en terre cuite et trois sites de production de matériaux de construction pour murs porteurs.

Les deux entreprises sont également simultanément actives sur d'autres marchés adjacents du secteur de la construction, tels que la commercialisation d'éléments de format long et la production d'éléments de façade. Cependant, leurs parts de marché combinées dans ces domaines sont relativement limitées.

L'opération ne nuit pas à la concurrence

L'Autorité de la concurrence a mené une analyse concurrentielle principalement axée sur les marchés nationaux et locaux de la fabrication de tuiles en terre cuite et des matériaux de construction de murs porteurs.

Concernant le marché de la fabrication de tuiles en terre cuite, l'Autorité a noté que même après la réalisation de l'opération, la nouvelle entité serait confrontée à la concurrence d'opérateurs nationaux majeurs tels que BMI Monier et Edilians.

Une situation similaire a été observée sur le marché des matériaux de construction de murs porteurs. Sur ce marché, les entités sont concurrencées non seulement par le fabricant de briques Bouyer-Leroux mais également par les fabricants de murs porteurs en d'autres matériaux, notamment les producteurs de béton.

En conséquence, l'Autorité a autorisé l'opération sans imposer de conditions.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock