Toiture et rénovation énergétique : un partenariat entre la Capeb et Edilians

Comme à son habitude, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) poursuit sa démarche de partenariats. En ce mois de juillet, la confédération s’associe à Edilians, spécialiste de la toiture et de la rénovation énergétique, pour promouvoir ces solutions auprès des artisans du bâtiment.

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Edilans, spécialiste des solutions pour la toiture, annoncent leur partenariat pour accompagner les artisans du bâtiment dans leur activité.

Concrètement, cet accord porte sur un échange de visibilité, mais aussi sur la mise en place de formations concernant les produits proposés par Edilians. Pour rappel, la marque est spécialisée dans les tuiles en terre cuite (96 modèles et 380 coloris), les dispositifs solaires photovoltaïques, l’isolation de la toiture, l’étanchéité à l’air, les accessoires de couverture, la façade, et l’évacuation des eaux de pluie.

Grâce à ce partenariat, les artisans du bâtiment adhérents à la Capeb pourront bénéficier d’un accompagnement concernant le choix des solutions, la vente, l’installation des produits, ou encore l’après-vente.

« Nous sommes ravis de nous associer à Edilians, qui est un acteur de premier plan du solaire photovoltaïque et de la rénovation énergétique. Ce nouvel accord confirme notre engagement au service d’un habitat plus confortable, sain et durable. Nous devons promouvoir auprès de nos entreprises des solutions d’isolation avancées qui leur permettront de répondre aux grands enjeux de demain », a déclaré Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.

« C’est avec fierté que nous nous rapprochons de la CAPEB, qui est la première organisation patronale de France, pour accompagner leurs entreprises artisanales adhérentes dans la transition vers un avenir durable », a de son côté réagi Pascal Casanova, président du groupe Edilians.

Claire Lemonnier

Photo de une : Capeb - Edilians