Fin juin, France Compétences décidait une diminution en moyenne de 5 % des prises en charge des contrats d’apprentissages. Le collectif Fiers d'être Artisans, auquel la FFB est adhérente craint derrière une hécatombe pour les CFA.

Le 30 juin dernier, le conseil d’administration de France Compétences entérinait la diminution de 5 % des niveaux de prises en charge des contrats d’apprentissage, versées aux centres de formation des apprentis (CFA). Une mesure attendue par les organisations professionnelles et syndicales.

Mais certaines contestent les conditions d’un tel abattement budgétaire. C’est le cas du collectif Fiers d’être Artisans, qui rassemble notamment la Fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE) et la Fédération française du bâtiment (FFB).

Pour le collectif Fiers d’être Artisans, une telle baisse des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage présente un risque d'« affaiblir la dynamique en cours du développement des contrats d'apprentissage par la voie professionnelle faisant pourtant l’unanimité depuis quelques années avec un objectif affiché de l’Etat du million d’apprentis ». Pour preuve, l’apprentissage dans le BTP a progressé de 4,3 % sur 2022/2023.

D’autant que l’apprentissage était défendu par le président de la République Emmanuel Macron auprès du président de la FFB Olivier Salleron, lors d’une interview présentée lors des 24H du bâtiment.

Un calcul trop mathématique

L’approche d’une baisse de 5 % est trop « arithmétique et monolithique », avec pour objectif « la rigueur budgétaire », empêche selon les organisations artisanales de « tenir compte de la variation des situations rencontrées par les CFA ». De plus, ces mesures ne différencient pas la situation des CFA académiques des lycées professionnels. Or ces derniers percoivent « d’autres financements de l’Etat et des Conseils régionaux », tandis que les centres de formations d’apprentissage fonctionnent avec le coût « contrat ».

« De plus on peut déplorer une baisse importante des financements des formations « métiers » pouvant aller jusqu’à 10 % alors que celles-ci nécessitent plus de moyens : plateaux techniques importants et sans cesse renouvelés, matières d’œuvre… quand en parallèle des formations « papier-crayons » font l’objet de baisses bien moindres. Cherchez l’erreur ! », déplore Fiers d’être Artisans.

La crainte des professionnels de l’artisanat se dirige tout particulièrement vers les CFA ruraux, qui peuvent être « durablement impactés ». « Il va être important de regarder de près pour s'assurer que les formations d'excellence donnant accès à la voie professionnelle puissent continuer à être assurées sur les mêmes bases pour l'ensemble du territoire national et ainsi répondre aux attentes des entreprises artisanales qui font vivre ces bassins d’emploi et ont fait le choix de l’apprentissage », défend le collectif.

« Attention également à ce que [les entreprises], voire les apprentis, ne subissent pas le paiement d’un « reste à charge » supplémentaire aux CFA du fait de cette décision », lit-on également dans le communiqué de Fiers d'être Artisans.



Et l’administrateur du collectif Philippe Plantin de conclure : « Nous serons particulièrement vigilants pour que cette décision soit accompagnée d'une analyse globale des dépenses en lien avec les formations des premiers niveaux de certification, et également pour prévenir les effets de bord de cette diminution des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Cette formation d'excellence doit être portée avec vigueur par le Gouvernement et les acteurs économiques : c'est un sujet essentiel pour l'avenir de nos filières professionnelles, pour les débouchés professionnels que les artisans peuvent offrir aux jeunes dans tous les territoires contribuant ainsi à la cohésion sociale de la nation ».



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock