Construction et QAI : un programme pour valoriser les matériaux « sains »

Le groupe Edeis lance un programme pour recenser et valoriser les peintures, colles et revêtements de sols les plus sains pour la qualité de l’air intérieur (QAI). Dans le cadre de ce programme, 76 substances chimiques seront analysées par un laboratoire dans des produits déjà certifiés A+.

Touchant à la santé habitants, avec un impact sur les pathologies respiratoires telles que l’asthme, la qualité de l’air intérieur (QAI) est un sujet qui mobilise de plus en plus l’attention des acteurs du bâtiment et de l’immobilier depuis quelques années.

Le groupe Edeis ambitionne aujourd’hui de devancer la réglementation en lançant son programme « Engagez-vous à nos côtés pour construire les bâtiments sains de demain » pour référencer et utiliser les matériaux et produits les plus sains dans ses programmes immobiliers.

« L’histoire a démontré que le seul suivi de la règlementation n’a pas toujours permis d’éviter les problèmes sanitaires », rappelle Albert Selosse, directeur général Edeis Ingénierie, faisant référence à l’amiante.

Or, « nous passons plus de 80 % de notre temps à l’intérieur des bâtiments et respirons l’air intérieur. Les bâtiments sont aujourd’hui au cœur des enjeux environnementaux et participent au bien-être des occupants. Les matériaux utilisés pour leur construction jouent un rôle essentiel dans la santé de leurs usagers », souligne-t-il.

Analyser 76 substances chimiques

Dans le cadre de son programme, Edeis souhaite analyser précisément les Composés Organiques Volatils (COV) et Composés Organiques Semi-Volatils (COSV) des matériaux et produits déjà étiquetés A+, pour aller encore plus loin et anticiper les futures réglementations.

Dans le détail, les fournisseurs de peintures, de colles, et de revêtements de sols, pourront déposer un dossier de candidature, pour que leur produit soit analysé par un laboratoire. À noter que pour être examiné, ces produits devront impérativement être certifiés A+.

Le laboratoire IRES, basé à Strasbourg et spécialisé dans la mesure de la pollution de l’air intérieur, se chargera ensuite d’analyser les 76 substances chimiques prioritaires dans les matériaux, soit 42 COSV et 34 Composés Organiques Volatils, contre seulement 10 COV analysés dans le cadre de l’étiquetage A+.

À l’issue de cette analyse, les matériaux les plus sains se verront attribuer le label « Matériau Premium » ou « Matériau Excellent » durant deux ans, et seront prescrits au sein des programmes immobiliers gérés par le groupe Edeis.

Les fournisseurs des matériaux et produits concernés peuvent déposer un dossier de candidature sur le site d'Edeis jusqu’au 31 décembre 2023.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock