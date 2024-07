Le spécialiste des travaux en hauteur Jarnias annonce l'intégration de l'entreprise Tan, spécialisée dans les interventions sur sites difficiles d’accès et les contrôles non destructifs. L'objectif : renforcer ses expertises et élargir son champ d'activités.

Le groupe Jarnias, leader des travaux en hauteur, renforce son expertise en intégrant l’entreprise normande Tan. Cette acquisition stratégique permettra au groupe d'étendre ses activités aux contrôles non destructifs (CND).

Fondée en 1990 par Yann Toupin, ancien alpiniste de haut niveau, et son père Raymond Toupin, expert en bâtiment, TAN est une entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle et portuaire, l’inspection et contrôle, le bâtiment et la mise en sécurité. Basée à Saint-Jean-du-Cardonnay, près de Rouen, Tan emploie 20 cordistes et vise un chiffre d'affaires de 3,2 millions d’euros pour 2026.

Des procédés de contrôle avancés

Les cordistes de TAN tendent à se distinguer par leur technicité et leur capacité à intervenir sur des installations difficiles d’accès. Ils sont les seuls, par exemple, à travailler sur les portiques à conteneurs du Port du Havre. « Ces grues géantes, mesurant 100 mètres de haut et 100 mètres de long, chargent des conteneurs sur les plus grands navires du monde. Leur maintenance et contrôle (CND) nécessitent une expertise de haut niveau », explique Yann Toupin, directeur général de Tan.

Les missions de contrôle des équipements sont réalisées à l'aide de divers procédés, tels que la magnétoscopie, les contrôles par ultrasons et des outils mesurant le champ d’un courant alternatif, permettant de détecter des fissures ou des ruptures de surface. Ces opérations, souvent réalisées en hauteur ou sur des sites inaccessibles, exigent des compétences en chaudronnerie, soudure et peinture.

« Cette acquisition élargit nos compétences et nous permet de répondre mieux aux demandes de nos clients, assurant une croissance durable », déclare Xavier Rodriguez, président directeur général du groupe Jarnias. Le marché des Contrôles Non Destructifs, en croissance de 5 %, représente aujourd'hui plus de 2,6 milliards d’euros en Europe.

« Rejoindre le groupe Jarnias est une opportunité qui va nous permettre de nous challenger et de participer à des projets plus ambitieux. Nous partageons des valeurs communes, comme la réactivité et l’écoute du client, et nous sommes impatients de réaliser de grands projets ensemble », se rejouit le DG de Tan.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock