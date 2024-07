Ouverture à Nantes du premier showroom Daikin dédié aux particuliers

Daikin ouvre son premier showroom dédié à l’accueil de clients particuliers. Situé au sein de l’agence Daikin Nantes et d’une superficie de près de 200 m², celui-ci regroupe l’ensemble des gammes de pompes à chaleur résidentielles de la marque. Avec l’ouverture de ce showroom, Daikin va pouvoir proposer à ses clients un accompagnement toujours plus poussé.

Daikin France ouvre à Nantes son premier showroom destiné aux utilisateurs finaux. Ces derniers vont ainsi profiter d’un espace de 200 m² pour en savoir plus sur l’intégralité des gammes de pompes à chaleur résidentielles de la marque, qui seront exposées dans ce lieu dédié.

Une initiative inédite pour Daikin, qui s’adresse en particulier aux propriétaires de logement ayant un projet de rénovation énergétique par l’acquisition de pompes à chaleur, mais également aux clients installateurs.

Un été caniculaire comme élément déclencheur

L’ouverture de ce premier showroom destiné aux clients particuliers découle d’une volonté de longue date de proposer un accompagnement toujours plus soigné. Avant la canicule de 2003, toutes les actions de marketing et de communication de Daikin ciblaient uniquement les clients professionnels de la marque.

Le tournant dans la stratégie de communication de Daikin s’est fait suite à cet été particulièrement chaud. Les fortes températures ont entraîné une explosion des ventes de climatiseurs (ou pompes à chaleur air/air), à la suite de quoi la marque a décidé d’axer davantage sa communication vers le grand public.

Des actions de communication qui viennent en support de l’activité des installateurs, adhérents du réseau Expert Confort Habitat (ECH) créé par Daikin à la suite de la canicule. Diverses enquêtes menées par Daikin révèlent qu’au fil des années, les propriétaires de logements sont de plus en plus sensibles aux conseils apportés par les fabricants de pompes à chaleur, afin d’être rassurés dans leur projet d’achat.

Proposer un accompagnement toujours plus rigoureux

Sachant cela, les équipes marketing de Daikin ont développé plusieurs outils de communication, notamment digitaux, pour communiquer auprès des particuliers, avant de les mettre en relation avec des installateurs partenaires de la marque qui assurent les rendez-vous chez les particuliers.

Dans son plan stratégique Fusion 25, Daikin a décidé d’aller plus loin dans l’accompagnement offert à ses clients, tant professionnels que particuliers.

« Cette volonté est née de la volonté d’uniformiser les messages et la démarche commerciale auprès du particulier afin de satisfaire ses exigences et de favoriser la recommandation pour notre marque. Aujourd’hui, les installateurs sont très sollicités et ne disposent pas de toutes les ressources pour traiter toutes les demandes reçues de particuliers. Notre showroom a aussi vocation à soulager les installateurs de cette partie commerciale. Celui qui s’est ouvert à Nantes en ce mois de juin est le premier de Daikin France. Un autre s’ajoutera cet hiver dans nos nouveaux locaux à Genas (Daikin Lyon) », indique Evelyne Bechtel, directrice marketing et communication de Daikin France.

Les ventes resteront la responsabilité de l’installateur avec qui le client sera mis en contact, s’il ne se présente pas déjà au showroom accompagné de son professionnel.

Aux petits soins

Les visites sont assurées par deux conseillers énergétiques engagés par Daikin. Ces derniers ont pour mission de l’animer et de prodiguer des conseils aux visiteurs afin de les accompagner dans leur projet de rénovation.

Ils s’appuient par ailleurs sur un parcours client prédéfini, depuis la réservation d’un créneau de visite sur le site de daikin.fr (rubrique « showroom »), jusqu’à la mise en relation avec un installateur situé à proximité du logement du particulier et le suivi de l’installation réalisée.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Daikin France