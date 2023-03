Le 1er mars dernier, Stéphane Garcia a été nommé directeur général d'Isover et de Placo, succédant ainsi à Christian Bouigeon qui a choisi de poursuivre sa carrière en dehors du groupe Saint-Gobain.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans diverses activités du marché de la mobilité et du vitrage pour la construction et les applications de spécialité, Stéphane Garcia a pour ambition de renforcer le leadership des deux marques dans leur cœur de métier.

« Nos deux marques partagent des valeurs fédératrices et une ambition forte de relever les challenges actuels, et notamment celui de l’habitat durable. Les initiatives et les idées foisonnent », indique-t-il.

Proposer des solutions performantes

Son objectif est de proposer des solutions performantes et à faible impact environnemental, pour construire des lieux de vie plus confortables et plus durables. Pour y parvenir, Stéphane Garcia souhaite notamment accélérer l'innovation, en particulier les co-développements.

« Mon rôle va essentiellement être celui d’un catalyseur pour porter cette énergie collective encore plus loin, en capitalisant sur une production ancrée sur le territoire national, sur la proximité de nos équipes avec nos clients, et sur le haut niveau d’exigence que nous nous fixons pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain », ajoute le nouveau directeur.

Stéphane Garcia a évolué dans six pays différents, à des fonctions financières et de direction générale, notamment au sein du groupe Saint-Gobain, qu'il a rejoint en 1997 au sein de l'activité Canalisation. Il a ensuite évolué au sein de l'activité Vitrage, en tant que directeur financier aux États-Unis et au Mexique.

À partir de 2008, il a occupé différentes directions commerciales en Amérique du Nord et en France. En 2012, il a été nommé directeur Commercial, marketing et projets de Saint-Gobain Sekurit. En mai 2018, il a pris la direction générale de l'activité AGR, leader européen pour le vitrage automobile sur le marché du remplacement.

Marie Gérald

Photo de une : Stéphane Garcia