La mise en œuvre du programme Éco-Construction et Numérique est lancée

Le 10 mars 2023, les partenaires du programme Éco-Construction et Numérique ont signé les conventions de consortium et bilatérales pour la mise en œuvre du projet.

Ce programme est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) Compétences et Métiers d'Avenir, du volet dispositif de formation, lancé dans le cadre du 4ème Programme d'Investissements d'Avenir (PIA 4) – France 2030. L'AMI vise notamment à soutenir l'émergence des talents et à adapter les formations aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d'avenir.

Impacter 35 000 personnes en cinq ans

Le projet du consortium consiste à développer les métiers et compétences pour le secteur de la construction, impacté par la transition énergétique et environnementale, ainsi que la transition numérique. Il met en œuvre un catalogue de formations élaboré selon une méthodologie reposant sur cinq volets : veille et prospective, ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, ingénierie de parcours et d'accompagnement, et ingénierie de certification.

Son ambition ? Impacter 35 000 personnes en cinq ans, avec une part significative d'effectifs féminins. Le dispositif prévoit également la mise en place de passerelles dans une logique de trajectoires professionnelles et de valorisation des compétences techniques.

Ce projet est une réponse aux enjeux liés aux évolutions techniques et numériques, et aux mutations qui entraînent le développement de nouveaux produits, de systèmes et procédés constructifs, tels que le mix matériau : bois, béton bas carbone, terre crue, béton de chanvre… Face à ces enjeux majeurs, les entreprises du secteur sont contraintes de renouveler leurs méthodes et outils, en faisant notamment appel aux innovations technologiques et numériques.

Marie Gérald

Photo de une : ©Augusto Da Silva / Graphix-images