Le Ministère de la Cohésion des territoires publie les chiffres mensuels de la construction. Au mois de janvier 2020, la construction a repris de l'aile, que ce soit pour l'individuel ou le collectif. De novembre à janvier, le nombre de permis de construire a notamment augmenté de +9,9 % par rapport aux trois mois précédents, et de +8,3 % par rapport à un an plus tôt.

Après une année 2019 plutôt morose pour la construction, le dernier trimestre avait sauvé la mise. Selon les chiffres du Ministère de la Cohésion des Territoires publiés ce jeudi 27 février, cette amélioration semble se poursuivre en ce début d'année 2020.

Entre novembre 2019 et janvier 2020, 112 800 permis de construire ont été signés, soit une hausse de +9,9 % par rapport aux trois mois précédents, et de +8,3 % par rapport à un an plus tôt.

Le collectif se redresse, l'individuel poursuit sur sa lancée

Dans le collectif, les permis de construire ont bondi de +14,4 % ces trois derniers mois, après une chute de -6 %. Sur un an, l'évolution est de +6,9 %.

La construction de maisons poursuit également sa hausse, avec +4,1 % par rapport aux trois mois précédents. Dans le détail, le nombre de permis de construire est en augmentation de +9,2 % pour les logements individuels purs, et de +9,3 % pour les logements individuels groupés.

Les mises en chantier baissent en revanche de -2,8 % entre novembre et janvier, avec 118 200 logements commencés. Elles sont en baisse de -5,3 % pour le collectif - après une baisse de -6,2 % entre octobre et décembre 2019 - et en hausse de +2,8 % pour l'individuel pur.

A l'échelle régionale, les permis de construire ont nettement augmenté en Centre-Val de Loire sur les douze derniers mois. Au niveau des mises en chantier, c'est la Corse qui se distingue.

Bilan régional sur les 12 derniers mois. Source : SDES, Sit@del2

C.L.

Photo de une : ©Adobe Stock