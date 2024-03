Dans la continuité de ses derniers résultats dévoilés mi-janvier, le groupe Geberit fait état d’une baisse de son bénéfice net en 2023. Il n’est pas plus optimiste pour l’année 2024, prévoyant toujours une baisse des nouvelles constructions.

Mi-janvier, le fabricant suisse d’équipements sanitaires Geberit déplorait une baisse de 4,8 % de ses ventes et de 9,1 % pour son chiffre d’affaires en 2023, et prévoyait une année 2024 guère plus glorieuse.

Après la baisse des ventes du chiffre d’affaires, celle du bénéfice net

En ce mois de mars, le groupe fait également état d’un bénéfice net en baisse en 2023, dans la continuité d’une année « extrêmement difficile ».

Dans le détail, son bénéfice net a baissé de 12,6 %, à 617 millions de francs suisses (soit 643 millions d’euros), contre 630 millions de francs attendus par les analystes.

Le groupe explique ses difficultés par la hausse des taux d’intérêts et la baisse des constructions neuves.

Malgré une stabilité des ventes dans la rénovation, Geberit constate un report de la demande vers des solutions de chauffage, et notamment vers les pompes à chaleur, en raison de l’envolée des prix de l’énergie, au détriment de ses produits.

Pour 2024, le groupe reste pessimiste, prévoyant toujours une baisse des nouvelles constructions, notamment en Europe du Nord et en Allemagne – son plus gros marché. Il compte cependant toujours sur la demande dans la rénovation, sans toutefois préciser d’objectifs chiffrés.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock