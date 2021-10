Ursa met ses clients en relation avec des particuliers

Ursa, spécialiste de l'isolation, a annoncé ce mercredi 29 septembre avoir lancé un nouveau service gratuit pour ses clients les plus fidèles : « Les Experts by Ursa », proposant notamment de les mettre en relation avec des particuliers porteurs de projets qualifiés.

Après avoir lancé URSApp, une application permettant de générer des devis, Ursa, le spécialiste de l'isolation en laine de verre minérale et polystyrène extrudé, lance une nouvelle plateforme visant à faciliter le quotidien des artisans.

Concrètement, en achetant des produits Ursa, les professionnels et entreprises cumulent des points qui peuvent être convertis en outils et services. Pour y accéder, il suffit de télécharger les preuves d'achat sur la nouvelle plateforme « Les Experts by Ursa ».

Les professionnels peuvent ensuite avoir accès à des formations pour monter en compétences sur les solutions d'isolation, les aides disponibles et les normes et réglementations, mais aussi à des documents et argumentaires clients, et à des échantillons, tutos, jeux-concours et goodies, qui feront vivre la plateforme.

Pour accompagner les artisans dans leur quotidien, « Les Experts by Ursa » donne également accès à « Allô Ursa », avec une équipe dédiée pour répondre à leurs questions.

Un « accélérateur de business »

L'autre principal service des « Experts by Ursa » : apporter du business à ces professionnels, grâce à un partenariat développé avec Rhinov, spécialisé en décoration d'intérieur, pour leur permettre de trouver des particuliers intéressés pour des travaux d'isolation, et situés près de chez eux.

L'artisan reçoit des alertes par mail lorsqu'un nouveau projet lui est proposé, et peut choisir de répondre ou non aux demandes de projets transmises.

Ainsi, Ursa ambitionne de devenir un véritable « accélérateur de business » pour ses clients professionnels : « Ce programme relationnel va nous permettre d'accompagner le développement des installateurs, en appui aux distributeurs. L'objectif est encore et toujours le même pour nous : créer de la valeur commune, en nous positionnant comme facilitateur, mais aussi et surtout désormais, comme accélérateur de business », souligne ainsi Jean-Pierre Laherre, directeur général d'Ursa France.

Pour s'inscrire gratuitement, c'est ici.

Claire Lemonnier