Warmango, start-up lyonnaise spécialisée dans la distribution de matériaux à destination du BTP, annonce financer la campagne de crowdfunding de CycloPlombier, une entreprise qui effectue des dépannages en plomberie à bord d’un vélo cargo. Explications.

En 2016, la start-up Warmango se lance sur un énorme marché : la distribution pour le secteur du bâtiment. En cinq ans, elle est devenue la première coopérative digitale des professionnels du bâtiment, avec plus de 50 000 références produits de grands fabricants au meilleur prix, et livrés sur chantier sous 24 à 48 heures.

Désireuse d’accompagner les artisans du secteur au quotidien, la start-up lyonnaise annonce aujourd'hui son partenariat avec CycloPlombier, une entreprise dirigée par Elian Alluin qui effectue des dépannages en plomberie, dans Paris et sa petite couronne, à bord d’un vélo cargo. « Le but est de prouver que l’artisanat peut être éco-responsable, abordable et sans surprise », explique le fondateur.

Warmango veut de son côté devenir « un moteur du changement en soutenant les initiatives engagées ». Aussitôt dit, aussitôt fait. La jeune pousse a décidé de financer une partie de la campagne de crowdfunding lancée par CycloPlombier via KissKissBankBank. En plus de permettre à Elian Alluin d'acheter un nouveau vélo-cargo, de faire du stock en matériel et de recruter des cyclo-plombiers, ce financement servira également à l’artisan à trouver un nouveau local à Paris.

Face à l’urgence climatique, les deux entreprises espèrent démontrer qu’être artisan à vélo c’est possible, « et même une évidence », concluent les nouveaux partenaires.

Marie Gérald

Photo de Une : CycloPlombier