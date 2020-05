Même en pleine crise liée au Covid-19, la start-up Warmango poursuit son développement, avec une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros annoncée le 14 avril dernier. Pendant le confinement, les équipes ont poursuivi leur travail, notamment en continuant à livrer des clients toujours plus nombreux, mais aussi pour enrichir leur nouveau rayon « électricité », et développer leur future application.

Après une première levée d'un million d'euros l'été dernier, la start-up lyonnaise Warmango a annoncé le 14 avril une nouvelle levée de fonds de deux millions d'euros, en pleine crise liée au Covid-19.

Il faut dire qu'avec le confinement et la fermeture des points de vente, de nombreux professionnels du bâtiment se sont reportés sur l'achat de matériel en ligne.

Warmango accompagne désormais plus de 2 000 entreprises du bâtiment, et enregistre une croissance de 30 % par mois. Même pendant le confinement, l'entreprise a continué d'honorer ses livraisons (80 % à J+1), notamment « grâce à ses partenaires logistiques » et des mesures sanitaires exemplaires.

Alors que les investissements privés ont chuté de 90 % en France au premier trimestre 2020, Warmango inspire toujours autant confiance et attire de nouveaux investisseurs. La start-up a donc mis en œuvre les moyens nécessaires pour suivre cette montée en puissance.

« Nous sommes tous encore plus concentrés qu'avant la crise. Cela nous permet d'avoir une optimisation absolue du temps de travail et in-fine une utilisation ultra efficiente de nos capitaux, la puissance de chaque euro investit est décuplée », souligne Maxime Augiat, CEO de Warmango.

Un nouveau rayon « électricité »

Dans ce contexte de croissance, l'entreprise annonce l'ouverture d'une nouvelle catégorie de produits : l'électricité - qui vient s'ajouter au matériel de chauffage, de plomberie et sanitaire. Avec l'arrivée de l'électricité dans ses rayons – virtuels – la start-up espère ainsi doubler son potentiel d'activité.

« Les artisans électriciens nous sollicitaient de plus en plus, nous devions répondre à leur demande. C’est ce que nous faisons désormais avec plus de 5 000 références parfaitement sélectionnées par nos équipes et positionnées au meilleur prix pro. Les paniers moyens restent élevés, mais sont plus nombreux en quantité avec un taux de rachat en très forte augmentation. L’électricité va rapidement devenir une part importante de notre activité », se réjouit Lucas Maisse, directeur du marketing.

Une application en développement

La start-up travaille également sur la création d'une application mobile qu'elle espère disponible d'ici l'été, pour simplifier le passage de commandes sur smartphone et proposer de nouvelles fonctionnalités.

« Nous sommes en finalisation sur ce projet, notre agilité nous permet d'aller très vite. Nous basculerons ensuite nos équipes sur la dernière brique de notre modèle BtoBtoC. Cette dernière va nous permettre d’annihiler nos concurrents directs et indirects », ajoute Maxime Augiat.

C.L.