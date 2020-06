Après avoir passé 21 ans au sein du groupe LafargeHolcim, Antoine Zenone spécialiste des matériaux de construction, est nommé Directeur de territoire France et Iberia chez Wavin. Il aura pour missions de promouvoir des solutions innovantes et durables et d’enrichir le portefeuille marché.

L’entreprise Wavin, spécialisée dans la gestion des fluides dans le bâtiment, l’industrie et les infrastructures, a nommé Antoine Zenone au poste de Directeur de territoire France et Iberia.

Antoine Zenone est diplômé de NEOMA (ex-Sup de CO de Rouen) et ancien élève de l’INSEAD. Ce quarantenaire a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe LafargeHolcim, à des postes divers et variés, en opérations et au siège. Durant ses 21 années d’expérience passées au sein du groupe, il a pu expérimenter diverses fonctions dans plusieurs secteurs, comme la stratégie, le développement mais également les ressources humaines. Ayant voyagé dans les quatre coins du globe, il a pu découvrir une vision du monde plus globale, ce qui lui permet aujourd’hui d’accéder à cette fonction de directeur France, Espagne et Portugal.

« Wavin est une entreprise leader et en croissance qui place l’innovation et la qualité au cœur de sa démarche. Son palmarès affiche de nombreux développements pionniers au niveau international. Nous allons continuer à enrichir notre offre pour servir nos marchés et nos clients, avec des solutions innovantes et durables », a-t-il réagit, avant d’ajouter : « Au cours de mes premières semaines au sein de Wavin, et dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire, j’ai pu vivre les valeurs de l’entreprise avec un réel accompagnement de nos clients grâce à l’implication totale de nos collaborateurs, agiles et mobilisés ».

D.T

Photo de une : ©Antoine Zenone