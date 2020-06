Les actions du gouvernement pour l’aide au logement (rénovation énergétique, aides financières pour les logements insalubres) sont de plus en plus nombreuses, et les entreprises du bâtiment se sentent également plus concernées. Wedi, entreprise fabriquant des produits de salle de bain, participe au plan d’aide gouvernemental et d’Action Logement pour aider les personnes dépendantes.

Rester le plus longtemps chez soi. C’est un voeu que formulent de plus en plus régulièrement les personnes dépendantes et c’est dans ce cadre que le gouvernement lance un plan d’aide en collaboration avec Action Logement. C’est 1 milliard d’euros qui devrait profiter à 200 000 ménages. Ces foyers pourront utiliser leurs aides (allant jusqu’à 5 000 euros) pour rénover et rendre accessible leur pièce de vie, et entre autres leur salle de bain.

Wedi s'est engagée dans ce plan d'aide et a repensé ses solutions pour les adapter au besoin de ces personnes dépendantes. L'entreprise accompagne également les artisans qui réalisent ces travaux dans la maîtrise d’ « une mise en oeuvre optimale des produit et l’intégration des champs réglementaires, notamment en matière de salles d’eau accessibles aux PMR ». Olivier Thumy, le directeur général de Wedi France exprime l’importance du soutien de la filière : « Notre participation au mouvement national en faveur du maintien à domicile des personnes dépendantes est un engagement fort et sincère ».

Une rénovation compatible avec les aides

Les travaux nécessaires à l’installation de produits adaptés aux personnes à mobilité réduite sont souvent coûteux, c’est notamment pour cela que Wedi travaille avec le plan d’aide gouvernemental. L’entreprise promet d’agir sur 3 points : la qualité du produit, son prix, et la tranquillité d’esprit. Elle explique que les produits qu’elle fabrique sont adaptés au remplacement d’une baignoire, à la rénovation d’une salle de bain en s’adaptant notamment aux petits espaces, sans oublier d’assurer une bonne étanchéité s'alliant à un design moderne.

Des solutions qui s'adaptent aux petits espaces ©Wedi

Le fabricant promet également des travaux rapides, sous 48 heures « pour un espace de douche complet, composé d’une receveur et de panneaux de construction, le tout recouvert de revêtements Top ». Les différents aménagements proposés correspondent à tous types de budgets, et les partenaires peuvent facilement rédiger des devis s’adaptant à l’aide des 5 000 € du gouvernement et d’Action Logement. De plus, l’entreprise fait appel à des artisans de son réseau qualifiés, les personnes souhaitant réaliser ces travaux bénéficient donc de cette expertise et d’une extension de garantie.

Des rénovations modernes ©Wedi

Des innovations pour faciliter le quotidien

Le groupe Wedi ne souhaite pas seulement faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite. L’entreprise a développé le concept « Universal Design » qui permet de construire des aménagements pour toutes les générations. Par exemple : « un banc sous la douche sert aujourd’hui à doucher un enfant sans se fatiguer. Demain, ce sera le siège parfait pour se doucher tout à fait détendu. Et après-demain, une aide pratique lorsque la mobilité est limitée ». C’est alors la salle de bain qui s’adapte au foyer et non l’inverse, ces produits multigénérationnels permettent de faire des économies sur le long terme.

Ces aménagements allient un côté pratique et qualitatif. En effet, le groupe détient l’agrément technique européen (ETA 13/0385) pour l’étancheité des sols et des murs dans les pièces humides. Grâce à ses qualifications et à ses produits innovants, Wedi saura conquérir un public de tous âges.

J.B

Photo de une ©Wedi