Trophées Inpi 2021 : Hoffmann Green lauréat de la catégorie Innovation Responsable

Jeudi 25 novembre s’est tenue la remise des Trophées INPI 2021. Ainsi, plus de 250 invités de l'écosystème de l’innovation étaient réunis afin de célébrer cette 30ème édition. Présidée cette année par Hélène Szulc, directrice générale de Tech Sub, entreprise lauréate des Trophées INPI en 2008, le jury a notamment consacré Hoffmann Green, et le développement de son ciment bas-carbone.

« Nous sommes fiers de mettre à l'honneur aujourd’hui des entreprises innovantes, qui ont fait de la propriété industrielle un pilier de leur croissance et qui serviront de modèle et d'inspiration à toute une génération d'entrepreneurs », a exprimé Pascal Faure, directeur général de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La cérémonie de la remise des trophées INPI 2021 s’est tenue jeudi 25 novembre, à l’Elysée Montmartre, en présence de plus de 250 invités de l’écosystème de l’innovation. A l’occasion de cette édition spéciale 30ème anniversaire, les lauréats ont été récompensés dans cinq nouvelles catégories : « Export », « Industrie », « Innovation responsable », « Recherche partenariale » et « Start-up ».

Hoffmann Green récompensé pour ses ciments moins polluants Lauréat de la catégorie « Innovation responsable », Hoffmann Green a été récompensé par Hélène Szulc, présidente du jury, notamment pour la production et la commercialisation de son quatrième ciment bas-carbone, nommé H-IONA, moins polluant. « Hoffmann Green c’est une aventure industrielle entrepreneuriale, avec une forte dimension sociétale : nous travaillons pour les générations futures. Être lauréat des Trophées INPI est une valorisation du travail de nos équipes, une très belle opportunité d’exposition en France et à l’international qui nous encourage à poursuivre nos efforts », a confié Julien Blanchard, président d’Hoffmann Green. En effet, cette jeune société vendéenne (85) utilise des coproduits industriels issus de l’économie circulaire, activés grâce à ses technologies brevetées. Son objectif ? Répondre aux besoins de décarbonisation de l’industrie du ciment, seconde industrie la plus polluante au monde. « Le palmarès 2021 est un excellent cru : il met en lumière des entreprises ayant une démarche ambitieuse dans un contexte international très compétitif et propose des exemples de réussites dont pourront s’inspirer les entrepreneurs français, quel que soit leur secteur d’activité », a conclu Hélène Szulc, présidente des Trophées INPI 2021 et directrice générale de Tech Sub. Marie Gérald Photo de Une : ©INPI

Redacteur