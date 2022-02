Knauf Insulation met ses formations au vert

Les professionnels de l’isolation semblent toujours avoir l’occasion de retourner sur les bancs de l’école, surtout face aux nouvelles réglementations environnementales qui chamboulent le secteur du BTP. C’est pour cette raison que la marque d’isolation Knauf Insulation renouvelle son offre de formations, afin de répondre aux besoins de connaissances des artisans sur le sujet, et ce à travers trois niveaux.

La rentrée n’est jamais trop tard pour Knauf Insulation, qui annonce ce 1er février le renouvellement de son offre de formation.

En 2015, le fabricant évoquait déjà une remise à neuf de son offre de formation dédiée aux professionnels de la construction. Mais sept ans plus tard, le monde de l’isolation et de l’aménagement intérieur a changé, à l’image de celui de la construction dans sa globalité, marchant au pas de la planète.

En témoignent, l’entrée en vigueur de la RE2020 remplacant la RT2012, l’application future de la REP bâtiment, ou bien la transformation de MaPrimeRénov’ et d'autres aides à la rénovation énergétique en France Rénov’.



Plutôt niveau « essentiel », « perfectionnement » ou « expertise » ?



Tant d’évolutions réglementaires et institutionnelles, visant à s’adapter aux enjeux environnementaux de la construction, abordées via le plan de relance. Tant d’évolutions réglementaires et institutionnelles face auxquelles la marque de solutions d’isolation cherche à accompagner la montée en compétences des professionnels du BTP.

Et les sujets abordés par la nouvelle offre de formation Knauf Insulation sont nombreux, des récentes exigences règlementaires (DTU 45.11, DTU 45.10, DTU 31.2, RE2020) à la réforme des aides financières et du label RGE.

Afin de mieux cibler les besoins en connaissance des artisans, les savoirs transmis par le fabricant se décline en trois niveaux.

D’abord, le niveau « Essentiel », qui permet au professionnel de « s’autoformer », au moyen de supports techniques, de vidéos tutos et d’applications, d'études techniques et d'autres supports. Constamment mis à jour, les contenus sont disponibles gratuitement sur le site, les réseaux sociaux et autres plateformes de la marque.

Le second niveau, intitulé « Perfectionnement » a le droit à sa propre plateforme de formation d'e-learning, appelée « KI Learning ». L’interface compile différentes thématiques sur les métiers de l’isolation, comprenant notamment des cours en format vidéo, que l’artisan peut suivre chez lui, à son rythme. Il lui est également possible d’interagir directement avec des formateurs, pour plus de précisions.

Le troisième et dernier niveau « Expertise », s’acquiert quant à lui à l’école de l’isolation de Knauf Insulation. Implanté à proximité de l’usine de laine minérale de verre de Lannemezan (65), le centre de formation se constitue d’une salle de formation de 55 m2, d’un showroom présentant des maquettes de mises en œuvre de solutions Knauf Insulation, ainsi que d'un plateau technique de plus de 600 m2. Un cadre destiné à la formation en présentiel, théorique et pratique, des savoirs et savoirs-faire du fabricant, avec accès à la plateforme KI Learning et immersion dans la fabrication de la laine minérale de verre.

Knauf Insulation tend ainsi à affirmer son rôle d’informateur sur ses solutions et le contexte qui entoure leur fabrication. Nombreux fabricants d’isolation et matériaux du BTP prennent le pli, comme Sto, qui nous ouvrait les portes de son centre de formation à Bezons (95) en novembre dernier.

Virginie Kroun

Photo de Une : Knauf Insulation