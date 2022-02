Dekra publie un aide-mémoire des contrôles et obligations pour le bâtiment non résidentiel

Ce jeudi 17 février, Dekra Industrial, division du groupe Dekra dédiée à la prévention des risques techniques et humains dans l'industrie, la construction et le tertiaire, publiait l’édition 2022 de son guide de contrôles et obligations pour le bâtiment ERP, tertiaire ou industriel. Un aide-mémoire pour les professionnels de la construction alors que 2022 est une année clé pour la réglementation dans le bâtiment.

« Toutes les activités professionnelles sont réglementées. Or il n'est pas toujours évident de connaître toutes les spécificités des réglementations applicables à son entreprise », constate Dekra. Fondée en 1925 à Berlin, l’entreprise compte une division Dekra Industrial, consacrée à la prévention des risques techniques et humains dans l'industrie, la construction et le tertiaire. Et l’actualité du bâtiment est mouvementée sur le sujet, entre l’entrée en vigueur de la RE2020 et le report de l'audit énergétique à septembre. De quoi inciter le spécialiste à informer les professionnels de la construction sur la question, à travers son site d’information et son service de veille réglementaire personnalisée Watson. Sans compter son guide des contrôles et obligations réglementaires 2022, publié ce jeudi. Il s’agit d’un tableau récapitulatif des procédures, décliné sur trois types de bâtiment : tertiaire, établissements recevant du public et établissements industriels. Dans chaque catégorie, les contrôles et obligations sont listés et répartis sur différents domaines du bâtiment : électricité, amiante, ascenseurs, audits énergétiques, climatisations, incendie, levage, machines, protection de l'environnement, rayonnement... Une code a été également établi pour les différents textes instituant ces réglementations : « A » pour arrêté, « CCH » pour code de la construction, « CDSP » pour code de la santé publique, « Ci » pour circulaire, « CT » pour code du travail, D pour décret et Dir. pour Directive européenne Pour consulter cet aide-mémoire, il est téléchargeable sur le site de Dekra.



