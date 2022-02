Comment bénéficier du meilleur taux immobilier ?

Afin de réaliser son projet immobilier, il est nécessaire de souscrire un prêt immobilier au meilleur taux pour faire des économies sur le long terme !

Au moment de réaliser un projet immobilier, la plupart des futurs propriétaires doivent contracter un prêt immobilier afin d’obtenir le capital financier nécessaire pour financer ledit projet. Afin de réaliser des économies sur le long terme, il est conseillé d’opter pour un crédit immobilier qui propose le meilleur taux immobilier. Pour cela, il suffit de comparer le taux immobilier pratiqué par les différentes banques.

À quoi correspondent les taux immobiliers ?

Aujourd’hui, les taux immobiliers permettent à la banque de se rémunérer lorsqu’elle accorde un crédit immobilier. En effet, lorsqu’elle accorde un prêt immobilier, elle va appliquer un taux d’intérêt à la hauteur du risque engagé afin de gagner de l’argent. Le taux immobilier appliqué va permettre aux futurs acquéreurs d’estimer le coût total du crédit immobilier et comparer les différentes offres de prêt afin de choisir l’offre la plus avantageuse.

Les taux immobiliers appliqués vont dépendre des recommandations de la Banque Centrale Européenne (BCE), les politiques commerciales de la banque et le profil de l’emprunteur. Selon les experts de papernest, un profil jugé « à risque » sera susceptible d’avoir un taux immobilier plus élevé par rapport à un profil stable. Par conséquent, il est nécessaire de préparer son dossier à l’avance pour bénéficier d’un taux immobilier le plus avantageux possible.

Pourquoi comparer les taux immobiliers pour ses projets de rénovation ?

Selon le site de papernest, le taux immobilier appliqué à un crédit immobilier permet de calculer le coût total dudit crédit immobilier. En effet, un prêt immobilier est composé du capital emprunté, des taux immobiliers et du coût de l’assurance emprunteur. Par conséquent, une assurance emprunteur pas chère et des taux immobiliers peu élevés permettent de réaliser des économies sur le long terme.

Afin de bénéficier du meilleur taux immobilier pour son projet immobilier, il est conseillé de comparer les taux immobiliers pratiqués par les différents établissements bancaires. Il est possible d’effectuer une simulation de prêt immobilier avec plusieurs banques pour connaître la banque qui propose le meilleur taux immobilier. Afin de comparer le plus facilement possible les différents taux immobiliers, il est important d’étudier le tableau d'amortissement donné par la banque : comme expliqué sur cette page, le tableau d'amortissement récapitule toutes les mensualités et les échéances du prêt immobilier et permet de connaître le coût total dudit crédit.

Les experts de papernest conseillent également aux futurs acquéreurs les plus novices de solliciter les services d’un courtier immobilier. Ce professionnel du marché va accompagner les futurs emprunteurs dans toutes les démarches administratives relatives à leur crédit immobilier. Il va également prospecter auprès des banques et négocier les taux immobiliers afin d’obtenir le prêt immobilier le plus avantageux.

Est-il possible de financer ses projets de rénovation avec un crédit immobilier ?

Au moment de contracter un prêt immobilier, il est toujours conseillé d’opter pour un crédit proposant un taux immobilier avantageux. Néanmoins, la contraction d’un prêt immobilier n’est pas possible pour réaliser tous ses projets. En effet, un prêt immobilier est uniquement destiné au financement d’un projet immobilier, qu’il s’agisse d’un achat immobilier ou de la construction d’une maison individuelle.

Dans le cas où le propriétaire souhaite financer leurs travaux de rénovation avec un prêt immobilier, il est nécessaire qu’il s’agisse de travaux de rénovation à effectuer au moment de l’achat. En effet, il est possible d'inclure le montant des travaux de rénovation dans son crédit immobilier au moment de l’achat d’un bien immobilier.

Il n’est pas possible de contracter un deuxième prêt immobilier quelques années plus tard pour effectuer ses travaux de rénovation. Dans ce cas-là, il est nécessaire de contracter un prêt travaux à hauteur de 75 000 euros, maximum. Afin de contracter un prêt travaux, il est nécessaire de fournir des justificatifs à la banque. Le désavantage le plus important d’un prêt travaux réside dans le montant des intérêts. En effet, contrairement au prêt immobilier, les taux d’intérêt d’un prêt à la consommation sont plus élevés