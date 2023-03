Comment fonctionne une chaudière hybride

La PAC hybride : un système de chauffage deux en un

La pompe à chaleur (PAC) hybride est un système de chauffage intelligent, qui associe deux dispositifs : une chaudière à condensation et une pompe à chaleur air / eau. La chaudière hybride sollicitera alors le système de chauffage le plus performant et le plus économique en fonction des besoins du logement et des conditions climatiques extérieures.

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur air / eau

La pompe a chaleur air / eau est l’un des deux dispositifs de chauffage d’une PAC hybride. La pompe à chaleur air / eau utilise une ressource renouvelable : l’air. Elle vient capter les calories de l’air extérieur qui sont transportées vers l’unité intérieure via un fluide frigorigène qui se condense, créant ainsi de la chaleur. Cette chaleur est ensuite transportée vers les points d’eau et les appareils de chauffage.

Il est conseillé d’installer une pompe à chaleur dans une maison ayant une excellente isolation ou dans une région au climat tempéré, car l’appareil ne peut pas assurer seul un chauffage intense. Malgré tout, l’installation d’une pompe à chaleur présente de nombreux avantages.



Avantages d’une pompe à chaleur air / eau Inconvénients d’une pompe à chaleur air / eau Des économies d’énergie importantes. Cela représente jusqu'à 1 000 euros d'économies par an sur les factures de chauffage

Son achat et son installation sont éligibles aux aides financières à la rénovation énergétique.

Une longue durée de vie (17 ans en moyenne)

Une installation simple

Un excellent rendement

Un système de chauffage écologique Unité extérieure parfois bruyante

Doit être couplée à un système de chauffage d’appoint en zone très froide

En hiver, plus la température extérieure est basse, plus la pompe à chaleur va consommer.

À la vue des différents inconvénients, le choix de la pompe à chaleur hybride prend tout son sens. En effet la chaudière à condensation vient contrebalancer ces points négatifs et assurer ainsi un chauffage optimal et économique.

Le fonctionnement de la chaudière à condensation

La chaudière à condensation est le deuxième dispositif de chauffage d’une PAC hybride. Elle permet à la fois de chauffer le logement, et d’assurer la production d’eau chaude. Son fonctionnement est similaire à une chaudière à gaz classique : la chaleur est produite grâce à la combustion de gaz. Mais ici, au lieu de rejeter les fumées et la vapeur d’eau issues de la combustion du gaz naturel dans l’atmosphère, la chaudière à condensation les récupère puis les refroidit pour créer de la vapeur d’eau. Cette dernière est ensuite condensée afin de tirer profit de son énergie thermique.

La chaudière à condensation permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

Les 3 modes de fonctionnement d’une pompe à chaleur hybride

Il existe trois modes de fonctionnement possibles avec une chaudière hybride :

Écologique

Économique

Simultané



Mode écologique Mode économique Mode simultanée Températures extérieures douces

Fonctionnement seul de la pompe à chaleur pour assurer le chauffage du logement Températures extérieures froides

L’utilisation de la PAC revient trop chère pour son efficacité

Chauffage assuré par la chaudière à condensation grâce à un rendement énergétique plus important Fonctionnement simultané des deux dispositifs de chauffage en fonction des variations de température et des besoins du logement

La bascule entre le mode écologique et le mode économique s’effectue généralement lorsque la température extérieure est comprise entre 5 et 7° C.

Avantages et inconvénients de la chaudière hybride au gaz

Comme nous l’avons vu précédemment, la pompe à chaleur hybride allie à la fois énergie renouvelable (assurée par la PAC) et performance énergétique (grâce à la chaudière à condensation).



Avantages de la pompe à chaleur hybride Inconvénients de la pompe à chaleur hybride Un confort thermique optimal et une chaleur douce et homogène dans le logement en toute saison

Ne nécessite ni cuve ni espace de stockage dédié

Éligible aux aides de l'État pour la transition énergétique

Économique : entre 10 et 20 % d'économies d'énergies par rapport à une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur seule

Plus respectueux de l’environnement Nécessite un contrat au gaz naturel et d'être raccordé au réseau de gaz GRDF

Nécessite également un abonnement d'électricité

Nécessite un espace disponible à l’extérieur pour l’installation de l’unité extérieure

Un prix élevé

Un coût d’entretien élevé. Il doit être réalisé une fois par an, par un professionnel qualifié

Comment installer une pompe à chaleur hybride ?

Il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), pour bénéficier des aides financières de l’État et s’assurer d’une bonne installation de la pompe à chaleur hybride.

Pour que la chaudière hybride réponde à vos besoins et à la réalité de l’isolation de votre logement, il est également conseillé de réaliser un diagnostic thermique du logement. Ce diagnostic permettra au professionnel de régler l’appareil dans les meilleures conditions possibles.

Choisir le bon dimensionnement de la pompe à chaleur hybride

Le diagnostic thermique permet au plombier-chauffagiste de choisir le bon dimensionnement de la pompe à chaleur hybride lors de l’installation. Le dimensionnement est l’opération qui permet de calculer la puissance de l’appareil nécessaire pour répondre aux besoins de chauffage. Un bon dimensionnement est indispensable pour réaliser des économies d’énergie et pour choisir la PAC hybride qui correspond au logement et à au mode de vie.

La puissance de la PAC hybride est déterminée en fonctions de l’isolation, de la superficie du logement, du type de chauffage, et des conditions météorologiques.

Un surdimensionnement d’une PAC hybride entraîne de facto un coût d’achat et d’installation plus élevé, mais également une surconsommation, ainsi qu’une perte de performance. Au contraire, le sous-dimensionnement empêcherait la PAC hybride de chauffer de manière optimale le logement.

L’installation d’une chaudière hybride

L’installation d’une pompe à chaleur hybride est simple, ne demande pas de travaux importants et peut être réalisée en une journée par un plombier chauffagiste. Les trois grandes étapes de l’installation d’une PAC hybride sont les suivantes :

Réalisation d’un petit trou dans la façade du logement ;

Pose de la chaudière à condensation gaz à l’intérieur du logement ;

Pose de l’unité extérieure, autrement dit de la pompe à chaleur air / eau ;

Connexion des deux systèmes de chauffage.

L’emplacement idéal pour installer la PAC air / eau

L’objectif de l’unité extérieure est de capter la chaleur de l’air. Il convient donc d’installer la PAC air / eau plutôt côté sud, le côté le plus chaud et à l’abri des vents dominants. Comme elle peut parfois être bruyante, il est néanmoins conseillé de l’installer là où elle provoquera le moins de nuisance sonore.

Quel est le prix d’une pompe à chaleur hybride ?

Le prix d'une chaudière hybride varie beaucoup selon sa puissance, sa performance, les caractéristiques du logement, et l’étendue des travaux nécessaires à son installation. Il faut compter à l’achat, pour le système complet, entre 4 500 et 10 000 euros. Il faut également prendre en compte l’installation, qui oscille entre 1 000 et 3 000 euros en fonction des travaux nécessaires.

Si le prix peut parfois paraître prohibitif, il faut cependant garder en tête qu’une pompe à chaleur hybride permet de réaliser environ 10 % d’économies supplémentaires par rapport à une chaudière seule. Par ailleurs, de nombreuses aides à la rénovation énergétique permettent de faire baisser la facture.

Quelles sont les aides pour l’installation d’une pompe à chaleur hybride ?

Choisir un système de chauffage plus écologique et économique permet de bénéficier de plusieurs aides à la rénovation énergétique mises en place par l’État. Il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE pour en bénéficier.

Voici la liste des aides principales pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur hybride :

Les CEE

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ Sérénité

La TVA à taux réduit (5,5 %)

L’Éco-PTZ

Le chèque énergie

Les aides locales

Alexandre Masson