Lancé en 2020 par l’AQC et financé par le dispositif CEE, le projet programme inter Outre-Mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en Énergie (OMBREE) vise à former et sensibiliser lesprofessionnels de la construction ultramarins à la performance énergétique du bâtiment. Parmi les territoires visés : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Un premier appel à projet en avril 2020 a permis à 10 projets (confort, équipement, mode constructif...) d’être subventionnés et de voir le jour, via l’incubateur OMBREE. En résultent également divers rapports sur la performance énergétique, compilant bonnes pratiques et conseils sur différents types de chantiers (climatisation en climat tropical, végétalisation et bâtiment en climat tropical…)

En 2023, OMBREE intègre le programme PROFEEL, qui entend bien déployer ce vaste système d’accompagnement ultra-marin pour la période 2022-2025.

Un nouvel appel à projets

Toujours financé par les CEE, la deuxième période d’OMBREE (OMBREE 2), commence avec le lancement d’un nouvel appel à projet. Les projets candidats peuvent prendre différentes formes : information, sensibilisation et/ou formation à l’efficacité énergétique des bâtiments sous climats chauds.

Ils devront toutefois être portés par des structures ultramarines (bureaux d’étude, associations, chambres des métiers…), et - si possible - favoriser les échanges entre différents territoires d’Outre-mer. Les candidats ont jusqu’au 2 avril 2023 pour déposer leur dossier, via ce formulaire en ligne.

Comme pour le premier appel à projets, les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement technique, administratif et financier de l’incubateur OMBREE, pendant une période de deux à cinq mois. De quoi consolider le dossier des porteurs, avant de le soumettre à un jury chargé de valider le montant d’une subvention. « La mise en œuvre et le suivi des projets s’étendra d’octobre 2023 à septembre 2025 », précise PROFEEL.

Lancement de la plateforme PERGOLA

Mais la nouveauté d’OMBREE 2 est l’ouverture de la plateforme collaborative PERGOLA. Accessible gratuitement aux professionnels de la construction, l’interface mutualise 370 ressources (guides, rapports, outils numériques, vidéos...) et bonnes pratiques sur neuf thématiques de la performance énergétique du bâtiment.

Une boîte à outils reposant sur le savoir de tout un réseau de 12 partenaires spécialistes de la construction en Outre-mer (entreprises, associations, bureaux d’études…) « Ils ont la possibilité de diffuser ces contenus sur leurs propres sites via une version personnalisée de la plateforme, ce qui facilite le partage d’information », détaille PROFEEL. 11 experts locaux évaluent quant à eux la pertinence des ressources avant publication.

PERGOLA encourage de nouveaux professionnels à participer au développement de la plateforme PERGOLA, qui sera à terme disponible sur une application mobile.



« Des synergies avec d’autres projets et outils PROFEEL sont en cours, notamment avec le projet RENOPTIM, dans une dynamique collaborative et croisée entre les acteurs et les territoires », ajoute également PROFEEL.

Reste à savoir si le lancement d’OMBREE 2 donnera naissance à des projets d’amélioration énergétique des logements, alors que l’outil MakazRénov' a été lancé par l’Ademe en Guadeloupe et Martinique, afin de répondre aux enjeux de confort d’été.

Une mesure publique importante, alors que trois habitants d’Outre-Mer sur dix seraient mal logés, selon la Fondation Abbé Pierre.



Virginie Kroun

Photo de Une : PROFEEL