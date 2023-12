Est-ce que les distributeurs de matériel de BTP seraient en train de damer le pion aux entreprises de location ? C’est ce que remarque la fédération DLR au troisième trimestre 2023, dans sa note de conjoncture. On remarque cependant qu’en glissement annuel, la location surpasse toujours la distribution.

Au T2 2023, la fédération DLR - représentant des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction - faisait état d’un changement de tendance pour le secteur de la location. La croissance dans ce secteur s’est inversée, au profit de la distribution (+11,6 % en glissement annuel)

Il n’empêche qu’au troisième trimestre 2023, « les entreprises de la distribution souffrent tandis que celles de la location et de la manutention affichent une nouvelle fois des taux de croissance élevés en glissement annuel », est-il résumé dans la note de conjoncture, réalisée par Asterès.

Une croissance inégale selon les métiers

Au T3 2023, l’activité distribution recule de 3,2 % en glissement annuel. La location de matériel de BTP, en revanche, affiche une croissance de 7,3 %. Mais c’est la distribution-location de matériel de manutention industrielle et agricole qui performe le plus (+15,5 %).

Mais analysée d’un trimestre à l’autre, la location de matériel, enregistre le plus fort repli (-25,4 %).

La distribution de matériel, même en régression, s’en sort mieux (-5,3 %). Les entreprises de la manutention, quant à elles, sont à peu près stables (+0,1 %).

« Alors qu’au trimestre dernier la baisse d’inflation incitait le client à se tourner vers le neuf et se détourner de l’occasion, au troisième trimestre, toutes les activités de la distribution connaissent un ralentissement, la première étant la vente de matériel d’occasion (-35 %) suivi des pièces de rechange (-31 %) et de la vente de matériel neuf (-26 %) », ajoute la fédération DLR.

Un hiver dominé par l’inquiétude

Autre sujet d’inquiétude évoqué dans la conjoncture DLR : les faibles commandes à l’approche de l’hiver. « Les conditions de financement toujours difficiles ont des effets négatifs sur le nombre de commandes. Les fortes dégradations météorologiques dues à l’hiver et aggravées par le dérèglement climatique contraindront d’autant plus les entreprises de DLR cet hiver », lit-on.

Les prévisions des entreprises adhérentes sont donc plus pessimistes pour le T4 2023. En particulier pour la distribution, qui craint toujours des difficultés d’embauche à cette période. « Les entreprises de la location restent optimistes sur leurs embauches et leur activité, avec légèrement plus de retenue que le trimestre dernier », ajoute la fédération.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock