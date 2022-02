CEE : deux programmes de formation à la rénovation énergétique retenus

À l'issue d'un appel à projets, le ministère de la Transition a dévoilé deux nouveaux programmes lauréats dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Ces deux programmes ciblent notamment la formation des artisans du bâtiment à la rénovation énergétique, et seront dotés de 51 millions d'euros.

Il y a moins de deux semaines, le ministère de la Transition écologique dressait le bilan de la quatrième période des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), et faisait un point sur les récentes alertes d'acteurs de la rénovation énergétique concernant la baisse des CEE.

Le ministère annonçait par ailleurs les lauréats de trois nouveaux programmes d'économies d'énergie : « Baisse les Watts », « SONUM » et « Lum'ACTE », visant notamment à former à la baisse des consommations énergétiques et à atteindre des objectifs de réduction de ces consommations. Ces trois programmes représentaient un budget total de 50 millions d'euros.

Ce vendredi 25 février, le ministère a annoncé avoir sélectionné deux nouveaux programmes, portant plus précisément sur la formation des artisans du bâtiment à la rénovation énergétique, et réprésentant une enveloppe de 51 millions d'euros.

Dans le détail, le programme « OSCAR » disposera de 16 millions d'euros. Il vise la formation de plus de 6 000 référents à la rénovation énergétique, qu'ils soient issus de France Rénov' ou des principales fédérations du bâtiment (CAPEB, FFB). Ces référents accompagneront à leur tour les artisans du bâtiment sur les aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', CEE...). Le programme prévoit en outre la création d'outils pour faciliter l'appropriation de ces aides, et notamment d'un site internet avec des ressources documentaires et une foire aux questions (FAQ).

Diffuser les connaissances, le principe du programme OSCAR

Par ailleurs, après le succès du programme PROFEEL, ce dernier est prolongé avec « PROFEEL 2 ». Dans la continuité des neuf projets déjà développés, huit nouveaux projets seront déployés : GO-RENOVE 2, SEREINE 2, OMBREE 2, QUARTET, RESTORE EVAL, RENOPTIM, INTERFACES, et RENO'BOX.

Ces projets auront pour ambition d'augmenter le nombre de rénovations performantes, la qualité des travaux engagés, et l'atteinte des performances et économies d'énergie réelles. Ces projets reposent notamment sur des outils de mesure de la performance énergétique et des méthodes d'évaluation des rénovations. Pour ce nouveau programme, l'accent sera par ailleurs mis sur le confort d'été.

Les 8 projets du programme PROFEEL 2

Pour rappel, le premier programme PROFEEL avait bénéficié de 24,5 millions d'euros entre 2019 et 2021. Cette enveloppe a été revue à la hausse pour son successeur. PROFEEL 2 sera en effet doté de 35,2 millions d'euros. L'Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), les deux porteurs du programme, contribueront également à hauteur de 2,5 millions d'euros.

Claire Lemonnier