MakazRénov', un outil pour sensibiliser aux enjeux du confort d’été

À l’initiative de l’Ademe, et pour inciter la population de Guadeloupe et de Martinique à engager des travaux de rénovation énergétique sur les logements, une nouvelle plateforme en ligne gratuite fait son apparition. Baptisée MakazRénov, cette dernière vise à aider les locaux à identifier les principaux gestes de rénovation énergétique liés au confort d’été.

Sur l’archipel, la climatisation et le froid alimentaire représentent 55 % de la consommation d’électricité. La hausse des températures liée au réchauffement climatique place le confort d’été au cœur des préoccupations des guadeloupéens et des martiniquais. Mais ces deux départements d’Outre-Mer ne doivent pas être les seuls à se sentir concernés selon Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibaie : « Au vu des températures records l'été passé et des prévisions du GIEC, la France métropolitaine n’est pas en reste et doit rapidement adapter sa politique pour enfin prendre en compte le confort d’été dans la rénovation énergétique », estime-t-il.

Le confort d’été ignoré par les pouvoirs publics ?

Le confort d’été est encore absent des politiques publiques en France métropolitaine. À ce jour, les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique comme MaPrimeRénov’ ne prennent pas en compte les stores et les volets. Le groupement Actibaie, qui réunit les professionnels des métiers des portes, portails, volets et stores, avait entamé des discussions avec les pouvoirs publics et les institutionnels pour étendre le dispositif à ces équipements, sans que cela n’aboutisse pour autant.

Avec les étés de plus en plus chaud au fil des années, les ventes d’équipements de climatisation ont grimpé en flèche. Selon l’Ademe, le taux d’équipement en climatisation des logements sur l’Hexagone est passé de 14 % en 2016, à 25 % en 2020. Des chiffres qui ont un impact puisque ces dispositifs sont responsables de près de 5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment.

Devant ce constat, et en s’appuyant sur l’exemple des DROM, l’Ademe estime qu’il est « urgent que le confort d’été, au même titre que dans la construction neuve, soit intégré aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique ».

Le groupement Actibaie travaille activement sur un outil similaire à MakazRénov' pour la France métropolitaine. Son lancement, prévu en février, permettra de simuler gratuitement les économies d’énergie réalisées grâce aux protections solaires, et donc d’évaluer le confort thermique d’un logement.