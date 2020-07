L’entreprise familiale vendéenne Louineau, spécialisée dans les pattes de fixation et les habillages, dévoile son nouveau guide pratique pour les professionnels de la menuiserie. Informations, conseils, outils...ce nouveau catalogue rappelle les indispensables d’un professionnel menuisier pour une rénovation rapide et conforme aux nouvelles normes.

D’après une étude sur le marché des fenêtres, réalisée par TBC Innovations en 2018, dans 63 % des cas du marché de la menuiserie, la rénovation concerne le premier poste de travaux. Avec de nouvelles exigences et un secteur en perpétuelle évolution, les professionnels de la menuiserie se doivent de suivre le mouvement et être capables de réaliser leurs interventions de façon rapide et efficace, en conformité avec le DTU 36.5, ainsi que les nouvelles réglementations thermiques.

C’est pourquoi Louineau, a mis à leur disposition un nouveau guide complet. Disponible gratuitement sur le site internet, le catalogue a été pensé dans le but de faciliter la prescription auprès des particuliers en les aidant à réaliser leurs travaux. Vrai guide pratique, il détaille les différentes situations possibles et les points de vigilances à anticiper. Riche en informations et simple d’utilisation, il met en exergue l’accompagnement et des conseils.

Ce nouvel ouvrage se décline en trois grands chapitres : le premier, « l’état du marché dans la pose » détaille les trois différents types de mise en œuvre possibles selon l’état du bâti et les besoins du maître d’ouvrage. L’« état du marché pour les particuliers », détaille quant à lui l’évolution des exigences de la clientèle selon les types de rénovation. Enfin, « la mise en œuvre de la dépose totale » liste les outils et systèmes de fixation brevetés Louineau, pour la pose d’une nouvelle menuiserie conforme au DTU 36.5.



D.T

Photo de Une : AdobeStock