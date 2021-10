One Team, le nouveau système fidélité d’Ariston Thermo France

Le programme fidélité Efficio d’Ariston Thermo France, fournisseur de solutions chauffage et chauffe-eau, tire la révérence et fait place à un nouveau système, appelé One Team. Sa particularité ? Offrir aux adhérents installateurs un dispositif digital de cumulation de points, convertibles sur une carte de paiement.

Le groupe Ariston Thermo France simplifie son programme de fidélité ! Anciennement appelé Efficio, celui-ci a été rebaptisé One Team et propose aux clients installateurs d’ouvrir un compte sur une application ou un site web dédiés. Chaque produit acheté auprès du fournisseur de solutions thermiques peut être scanné et enregistré sur le compte, dès lors que l’artisan saisit un code secret pour transmettre sa preuve d’achat. Une bonne façon de supprimer l’envoi de factures mais aussi de créditer des points bonus, dont le professionnel peut bénéficier tout au long de l’année. Le système de points existe sous quatre statuts : Silver (0 à 500 points), Gold (501 à 1500 points), Platinium (1501 à 3000 points), Titanium (3000 points et +). « A titre d’exemple, la chaudière Alteas One permet de cumuler 80 points quand le chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus Wi-fi offre quant à lui 100 points », explique Ariston Thermo France. Ce privilège s’applique dès l’achat bien évidemment d’une chaudière, d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique mais aussi d’un chauffe-eau électrique et d’un accumulateur gaz domestiques STYX. A savoir que des points s’accumulent également lors de bonus anniversaire, de parrainage ou de fidélité. Autre nouveauté de la part du fabricant : l’envoi au client membre One Team depuis juillet, d’une carte de paiement Mastercard, dès que 100 points ont été récoltés sur son compte. Le solde sera converti en euros tous les mois sur la carte, utilisable partout et pour tout type d’achat, exceptés les retraits en distributeur automatique. De plus, en cadeau d’adhésion, le programme One Team offre d’office 50 points dès le premier scan. Pour s’inscrire ou se renseigner sur le programme fidélité, rendez-vous sur www.ariston-oneteam.com. Virginie Kroun

Photo de Une : Ariston Thermo France

Virginie.kroun