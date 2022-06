Connues pour leur facilité d’installation et les potentielles économies d’énergies qu’elles permettent, les PAC hybrides gaz ont toutefois du mal à s’imposer sur le marché. D’où l’initiative de l’Association des Professionnels du Gaz d’y dédier un premier catalogue, renseignant 37 modèles de solutions bi-énergie, réparties entre huit fabricants.

Alors que la place du gaz fait encore débat, les solutions hybrides sont de plus en plus en plébiscitées, en particulier du côté de la pompe à chaleur (PAC).

Pour rappel, ce mode de chauffage combine deux technologies, la pompe à chaleur électrique et la chaudière très haute performance énergétique (THPE). Entre les deux, un système de régulation intelligent adapte l’utilisation de la PAC et de la chaudière gaz en fonction des températures extérieures, du confort souhaité ou bien des variations du prix des énergies, on ne peut plus chaotiques en ce moment dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne.

Vidéo explicative de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) sur la PAC hybride gaz

« Cela évite des appels de puissance supplémentaires sur le réseau électrique et des moyens de production de pointe. Résultat : une réduction des émissions de CO2 toute l’année pour répondre aux enjeux de décarbonation des systèmes énergétiques et des économies conséquentes pour les ménages », défend l’Association des Professionnels du Gaz.

C’est dans l’idée de valoriser les atouts de la PAC hybride que l’organisation a mis en place fin 2021 la mention « PAC hybride ». Celle-ci qualifie à ce jour les compétences et le savoir-faire de 1 177 professionnels du secteur en la matière. Une initiative complétée ce mercredi par le lancement d’un premier catalogue consacré à ces solutions bi-énergie, à destination des installateurs.

Les modèles de 8 fabricants de PAC hybrides exposés

Si l'électrique et le gaz font bon ménage, tant en termes d’économies d’énergie pour l’usager qu’en facilité de mise en oeuvre pour l’installateur, les solutions bi-énergie comme la PAC hybride gaz ont du mal à s’imposer. En particulier dans un marché dominé par la PAC Air/Eau, tandis que celle aérothermique poursuit sa croissance, selon les derniers chiffres d’Uniclima.

Au total, le catalogue diffusé par l’association recense 37 modèles de PAC hybrides gaz, répartis entre huit fabricants : Ariston, Atlantic, Bosch, Daikin, De Dietrich, Oertli, Saunier Duval, et Vaillant. Ces solutions sont disponibles en France et proposent des puissances de modules PAC inférieures ou égales à 8 KW, et sont appropriées pour les travaux de rénovation.

« Cet équipement, qui obtient un écho favorable à l’échelle européenne, a également toute sa place dans les maisons/bâtiments neufs aux dernières normes sur le plan environnemental (RE2020) étant donné qu’il permet de décarboner les bâtiments au moins aussi efficacement qu’une pompe à chaleur électrique seule, à un coût moindre à l’échelle de l’ensemble du système énergétique », abonde l'association des professionnels du gaz.

À travers ce catalogue, elle pourra peut-être participer aux scénarios prospectifs du RTE et de l’Ademe. Ceux-ci prévoient, d’ici 2050, d’importants volumes d’installations de PAC hybrides, allant de 2,5 millions à plus de 5 millions.

Virginie Kroun

