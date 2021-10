Pompes à chaleur : Pac’Réno facilite leur dimensionnement

Le programme Profeel dévoile PAC’Réno, un nouvel outil de dimensionnement et de choix de pompes à chaleur - très prisées lors de travaux de rénovation. Cette nouvelle application permettra notamment à l'installateur de calculer les déperditions dans un premier temps, et prévoir les consommations de l'installation proposée dans un second temps. Précisions.

Avec plus d’un million d’installations en 2020, le marché des pompes à chaleur connaît un véritable engouement. Les installateurs de pompes à chaleur doivent néanmoins bien les dimensionner lors de la conception, et ce dans le but de garantir une performance optimale. En effet, si l’installation est surdimensionnée, cette dernière générera automatiquement des risques accrus de nuisances acoustiques et de fonctionnement préjudiciable de l’installation en court cycle. A l’inverse, une pompe à chaleur sous-dimensionnée posera des problèmes de confort et des consommations énergétiques plus élevées. Évaluer les prévisions de consommation de l’installation proposée Afin de simplifier cette étape, le programme Profeel met à disposition des installateurs, une nouvelle application : PAC’Réno. Gratuite, elle permet notamment de faciliter et de sécuriser le dimensionnement des pompes à chaleur, et couvre la plupart des installations présentes sur le marché de la rénovation des maisons individuelles telles que les PAC air/air, les PAC air/eau ou les PAC eau/eau en simple service, celles avec un système d’appoint électrique ou en relève d’une chaudière existante. Désormais, grâce à l’étude réalisée par l’installateur depuis PAC’Réno, l’installateur pourra estimer la puissance de la pompe à chaleur à installer, sélectionner l’équipement approprié, et évaluer les prévisions de consommation de l’installation proposée. Par ailleurs, à la fin de l’étude, l’utilisateur peut générer un rapport détaillé et le transférer s’il le souhaite, soit à des collaborateurs de son entreprise, soit à son client pour justifier sa proposition commerciale. Conçu dans le cadre du projet« Bonnes Pratiques » de Profeel, qui a pour objectif de mettre à disposition des professionnels du bâtiment une collection d’outils pratiques pour les guider dans la réalisation de leurs projets de rénovation, l'application téléchargeable sur smartphone et disponible en ligne. Marie Gérald Photo de Une : ©AdobeStock

