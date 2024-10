Un bilan mitigé pour le granulé de bois au 1er semestre 2024

Le premier semestre 2024 a été contrasté en matière de ventes d’équipements et d’achats de granulés de bois au premier semestre, selon l’association Propellet. Les prix, eux, continuent de baisser.

Après avoir enregistré +36 % de ventes de poêles à granulés de bois au premier trimestre 2024, l’association Propellet fait état d’un bilan plus mitigé au premier semestre.

Le bilan est notamment contrasté en matière de ventes d’équipements, avec +51 % de ventes de poêles à bois entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024, mais -52 % pour les chaudières biomasse.

En comparaison avec le premier semestre 2022, les ventes de poêles à bois et de chaudières ont respectivement chuté de 65 % et de 84 % en volume.

Le prix du granulé de bois en baisse

Bonne nouvelle pour les consommateurs : le prix du granulé de bois, lui, continue de baisser, atteignant en moyenne 350 euros la tonne TTC au deuxième trimestre 2024.

Propellet souligne qu’il s’agit toujours de l’énergie la plus économique car trois fois moins chère que l’électricité, deux fois moins chère que le gaz en citerne, et 60 % moins chère que le fioul et le gaz de ville.

Côté achats de granulés de bois, la consommation a été réduite les deux derniers hivers en raison de températures relativement douces. Toutefois, une reprise a été observée à partir de mai, avec des offres promotionnelles et des achats préventifs. Propellet rappelle que la meilleure période pour acheter des granulés de bois se situe entre avril et juillet, au moment où les prix sont les plus bas et la disponibilité optimale.

La capacité de production, elle, a continué de croître avec la mise en service de trois nouvelles usines, permettant d’augmenter la capacité de 200 000 tonnes pour 2024.

Mais face à une baisse de la consommation, les producteurs se sont parallèlement adaptés au marché en réduisant de 10 à 15 % leur production par rapport au premier semestre 2023.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock