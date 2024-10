Risques professionnels : un campagne gouvernementale lancée

Afin de « la culture partagée de la prévention », le ministère du Travail et de l’Emploi a lancé une nouvelle campagne dédiée aux risques professionnels. Plusieurs canaux comme plusieurs secteurs sont ciblés, dont bien évidemment le BTP.

« Mieux préparés, mieux équipés, mieux formés : employeurs, salariés, passez à l’action sur securiteautravail.gouv.fr ». Le slogan de la nouvelle campagne nationale de prévention est long, mais a le mérite d’être clair. Organisé par le ministère du Travail et de l’Emploi, ce plan de communication courra du 12 octobre au 27 novembre 2024.

Son objectif : renforcer « la culture partagée de la prévention », affiche Astrid Panosyan-Bouvet, nouvelle ministre du Travail et de l’Emploi sous le gouvernement Barnier.

Des efforts dans la prévention certes, mais encore insuffisants

La prévention face aux accidents du travail graves et mortels (ATGM) est depuis longtemps ancrée dans les actions des pouvoirs publics. « Depuis 2022, le plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels donne à l’ensemble des acteurs de la santé au travail une feuille de route claire. Conçu en concertation avec les partenaires sociaux, ce plan porte une attention particulière aux publics les plus exposés : les jeunes, les nouveaux embauchés, les travailleurs intérimaires, les travailleurs, indépendants et détachés et les salarié des TPE/PME », évoque Astrid Panosyan-Bouvet.

« De leur côté, les services de l’Etat participent concrètement en conduisant près de 110 000 contrôles et près de 47 000 enquêtes en 2023. Des milliers de décisions d’arrêts de travaux ont permis de protéger des travailleurs en danger grave et imminent. Début 2024, une campagne massive de contrôle des équipements de travail mobiles et de levage a concerné 4 500 entreprises et 380 000 salariés. Ces contrôles sauvent des vies », poursuit la ministre.

Malgré des efforts, ces derniers semblent avoir atteint leurs limites depuis 2010. Encore aujourd’hui, plus de 100 travailleurs sont blessés gravement, et deux décèdent chaque jour en France, d’après les estimations du ministère. Ce qui entraîne des conséquences tant au niveau santé, économique que plus largement sociétal.

Des secteurs sont particulièrement exposés, comme les transports, l’industrie, l’agriculture, la restauration ainsi que la construction. Parmi les risques, le ministère du Travail et de l’Emploi identifie les accidents routiers, la manutention manuelle (levage, pose, port, etc.), l’utilisation des machines, et bien évidemment les chutes de hauteur. Au-delà des professionnels du BTP, ce risque frappe également les agents de réseaux électriques, agents d’entretien et techniciens de maintenance des entreprises ainsi que les travailleurs du spectacle…

Sans compter l’impact de l’inexpérience sur ces risques. 5 % des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans. 15 % des accidents graves et mortels se produisent lors des 3 premiers mois suivant l’embauche. Un quart des accidents du travail touchent des salariés avec moins d’un an d’ancienneté.

Des spots aux fiches pratiques

Concrètement, la campagne du ministère du Travail et de l’Emploi mise sur différents canaux. Depuis le 14 octobre, un spot publicitaire est diffusé à la télévision et en ligne, et « mettra en scène des situations réelles pour illustrer les risques professionnels et l’importance des bonnes pratiques en matière de sécurité ».

À cela s’ajoutent 10 spots radios, diffusés sur les chaînes de radio nationales, incluant des témoignages d’entreprises et salariés sur leurs mesures de prévention mises en place.

Une campagne de presse spécifique aux secteurs professionnels est aussi déployée, complétée par une campagne digitale pour orienter vers securiteautravail.gouv.fr. La plateforme rassemble des ressources pratiques et des outils pour améliorer la prévention.

Enfin, des kits de sensibilisation (affiches, guides, fiches…) sont mis à disposition des salariés et employeur, pour faciliter l’adoption des bonnes pratiques.

Virginie Kroun

Photo de Une : Ministère du Travail et de l’Emploi