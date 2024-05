Sécurité routière : la CAPEB et l’IRIS-ST se mobilisent

À l’approche des Journées de la sécurité routière au travail, la CAPEB et l’IRIS-ST ont lancé leurs propres outils de sensibilisation adressés aux artisans et petites entreprises du bâtiment. Cinq formats ont été développés, de la charte d’engagement au test-simulation.

« En 2022, 485 personnes en France sont décédées dans un trajet lié au travail (trajet domicile-travail ou trajet professionnel), soit 15% de la mortalité routière ». C’est à la lumière de ces chiffres que la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’Institut de recherche et d'innovation sur la santé et la sécurité au travail (IRIS-ST) lancent plusieurs outils pour sensibiliser les artisans de la route aux accidents de la route, une des premières causes de mortalité sur le lieu de travail.

Le timing est parfait, car la campagne tombe la veille des Journées de la sécurité routière au travail, organisées du 27 au 31 mai 2024. « Avec nos partenaires et l'IRIS-ST nous faisons la promotion des pratiques sécuritaires auprès des artisans du bâtiment. En adhérant à cette démarche, nous contribuons à rendre nos déplacements professionnels et domicile-travail plus sûrs », déclare Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Cinq outils de sensibilisation développés

Car si les entreprises artisanales ont besoin de leur véhicule, les trajets quotidiens présentent des risques, en particulier lors du transport des charges lourdes.

C’est pour cette raison qu’en janvier dernier, la CAPEB et l’IRIS-ST, accompagnés de l’Organisation professionnelle des artisans des Travaux Publics et du Paysage (CNATP) et la Délégation à la sécurité routière (DSR) ont signé une convention de partenariat. D’une durée de trois ans, cet accord tend à sensibiliser aux pratiques sécuritaires.

Parmi ces bonnes pratiques : compter les moments de repos sur le temps de trajet, bannir les conversations téléphoniques au volant, être sobre sur la route, porter la ceinture de sécurité et, bien évidemment, respecter les limitations de vitesse. « Ces actions, combinées, peuvent sauver des vies », lit-on dans un communiqué de la CAPEB. Elles sont d’ailleurs inscrites dans une charte de 7 engagements pour une route plus sûre, diffusée par la CAPEB.

Il s’agit d’un outil de prévention parmi ceux développés par la CAPEB et l’IRIS-ST. Les artisans et entrepreneurs pourront également trouver des mémos-outils en prévention sur le risque routier et une check-list « Je vérifie la camionnette avant de prendre le volant ».

La CAPEB et l’IRIS-ST soutiennent également l’appel national des employeurs en faveur de la sécurité routière du gouvernement. À cela s’ajoute un relai d’un test-simulation, afin de montrer l’impact de la lecture d’un simple sms au volant.

L’ensemble de ces formats restent disponibles tout au long de l’année auprès des artisans et petites entreprises du bâtiment.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock