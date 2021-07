Solu+ s’enrichit d’un chiffrage sur la PAC air/air

Lancé parmi d'autres outils disponibles sur la plateforme Cedeo Boost, Solu+ permet de déterminer les ressources nécessaires pour certains chantiers, tout comme le coût précis et détaillé de ces derniers. Son créateur, le distributeur des plombiers-chauffagistes Cedeo, enrichit la solution d’un nouveau chiffrage sur les PAC air/air.

Lancée dans la continuité de la plateforme d'outils Cedeo Boost, la fonctionnalité Solu+ permet de dimensionner précisément les produits ainsi que la main d’œuvre nécessaire à la réalisation de chantiers en neuf et en rénovation. Gratuite, les professionnels l’utilisent pour faire leurs devis, chiffrer leurs chantiers et sélectionner les meilleures solutions, et ce dans plusieurs type de travaux : chaudières murales gaz, PAC air/eau, radiateurs/sèches-serviettes, planchers chauffants, cabine de douche Concerto...

Toujours plus de nouveautés

Après avoir constaté que le marché de la PAC air/air était en forte expansion, le spécialiste des plombiers-chauffagistes Cedeo a décidé d'ajouter un nouveau chiffrage dédié sur Solu+. En effet, la solution permet par exemple de quantifier désormais des monosplit/multisplit pour le résidentiel ou le petit tertiaire, les unités souhaitées, les supports muraux ou supports au sol…

En plus de faciliter le travail du professionnel, elle permet notamment de dimensionner le groupe extérieur selon la température de base extérieure de la commune saisie, mais également de configurer les diamètres et les longueurs des liaisons frigorifiques et des câbles électriques selon les contraintes du chantier.

De plus, Cedeo annonce qu’un nouveau chiffrage sur la ventilation est prévu d’ici septembre 2021, et, dans les prochains mois, des chiffrages sur la robinetterie encastrée, ainsi que sur les pompes eau froide.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Cedeo