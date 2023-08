En partenariat avec La Maison Saint-Gobain, CEDEO vous aide à trouver un professionnel qualifié pour réaliser vos travaux de rénovation.



La Maison Saint-Gobain a développé une plateforme digitale pour vous mettre en relation avec des professionnels compétents et agréés.



CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du sanitaire, du génie climatique et de la plomberie.



Adossée à des outils logistiques puissants et des services performants, CEDEO a pour vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d’aider les particuliers à réussir leurs projets de salle de bain.



CEDEO compte plus de 450 agences réparties sur toute la France et des milliers de collaborateurs à votre service.



Avec près de 200 showrooms partout en France, l’inspiration pour concevoir ou rénover votre salle de bain est partout !



Nos showrooms sont conçus pour réaliser votre rêve de salle de bain, quel que soit votre budget, quelles que soient vos envies :

Vous inspirer : nos styles déco et nos solutions, mises en ambiance, et combinables entre elles à l’infini pour s’adapter à votre besoin.

Vous projeter : des zones de choix pour voir, toucher, manipuler nos produits : meubles, douches, vasques, robinetterie…

Vous accompagner : des espaces dédiés aux entretiens privilégiés avec nos conseillers experts

Toute l’expertise de CEDEO en matière de :

Sanitaire, Chauffage et Climatisation, Plomberie, Outillage et équipements, droguerie et fixations, pièces de rechange, Electricité et domotique, Carrelage.



CEDEO, c’est surtout des marques de références :

Cedeo fournit une large sélection de produits de qualité pour :

- Sanitaire : Toilettes, Cuisine, Bain, Douche, Lavabo

- Chauffage et Climatisation : Pompes à chaleur, Energie solaire, Planchers chauffants

- Plomberie : Robinetterie, traitement de l’eau, tubes et raccords

- Outillage et Equipements : Vêtements de protection, équipements, outillage

- Droguerie et Fixations : Fixations, Produits de mise en œuvre

- Pièces de rechange : Pièces de rechange chauffage et sanitaire

- Electricité et domotique : Eclairage, Maison connectée, Réseau informatique

- Carrelage : Carrelage salle de bain, mosaïque, lame vinyle