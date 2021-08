Diagnostiquer plus simplement les pannes de chaudières avec EasySAV

Selon Dispart, les chauffagistes sont des « professionnels souvent oubliés des start-up ». Pour y remédier, l’enseigne de distribution propose EasySAV, plateforme facilitant le dépannage de chaudières. Explications.

Enseigne de distribution spécialisée dans les pièces détachées et de rechange de chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment (SGDB) France, Dispart propose l'outil EasySAV. Co-imaginé par Soël Kerimici, artisan chauffagiste et Maxime Van den Hove, ingénieur en systèmes d’information, la plateforme accélère et facilite le diagnostic lors d'une panne de chaudière.

20 heures par mois économisées dans les interventions du chauffagiste

Le principe : l’artisan sélectionne le modèle en panne, précise le code déterminé dans une liste, parcourt le panorama des vues éclatées, les notices techniques ou d’installation, ainsi que celles d’utilisation.

Une fois l’erreur détectée, le professionnel peut contacter le SAV des fournisseurs et commander parmi les 5 000 pièces détachées de chauffage du catalogue de Dispart. Diverses marques y sont déjà référencées : Atlantic, Auer, Domusa Teknik, Frisquet, Saunier Duval, Bosch, De Dietrich, Chappée…

Disponible depuis n’importe quel smartphone et PC, EasySAV, a déjà permis de repérer et identifier en moins de deux minutes 30 000 pannes, en offrant un gain de temps d’intervention considérable pour les dépanneurs.

Tout artisan peut s’abonner à EasySAV, avec ou sans engagement, et l'inscription se fait directement sur dispart.fr. Il leur suffit de se connecter à leur compte client, et choisir parmi trois offres.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock