Dans un secteur en constante évolution, la réglementation et la législation du BTP jouent un rôle clé dans l’adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux et techniques. De la rénovation énergétique aux normes en vigueur, en passant par les obligations des entreprises et les aides financières, voici un décryptage des principales évolutions qui façonnent le futur du bâtiment.