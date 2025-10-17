Pour obtenir une information de la part de la marque « ABISCO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ABISCO, équipements de protection individuelle et collective

Notre philosophie est de vous proposer des produits d'Equipement de Protection Individuelle de qualité et répondant aux normes les plus exigeantes.

Afin de nous assurer que les produits que nous distribuons soient parfaitement adaptés au marché et de grandes qualités, nous imposons plusieurs critères à nos fournisseurs avec un accent plus particulier sur :

la qualité de fabrication

le confort au bout de plusieurs heures d'utilisation

Nous avons l'intime conviction que la qualité d'un produit est le résultat d'une étude approfondie qui prend en compte le choix des matériaux, l'outil et les techniques de production sans oublier le service client du fabricant. Cependant nous ne nous arrêtons pas là ! Nous nous engageons aussi dans une procédure d'essais en situations réelles avec le concours de professionnels aguerris spécialement choisis selon leur environnent et contraintes professionnelles.

Dès le début nous avons été séduits par le degré d'exigence des marchés scandinaves et nous nous sommes fortement inspirés de leurs approches du produit de sécurité à travers le confort de l'opérateur et par conséquent de son bien-être professionnel. Avec un catalogue produits majoritairement des pays nordiques, nous sommes cependant constamment à la recherche de nouveaux fournisseurs à travers le monde grâce à nos réseaux internationaux.

Profondément engagé contre l'exploitation des enfants en bas âges, nous nous engageons à ne travailler qu'avec des fabricants répondant aux critères du Bureau International du Travail (BIT).

Parallèlement, ABISCO soutient l'association Internationale Hamap (association qui lutte contre les Mines anti-personnel) dans son combat de tous les jours. Pour information, Hamap démine 1m² pour seulement 2 euros! Voilà pourquoi, ABISCO a décidé de reverser un % de son CA à l'association pour réaliser ses projets.

Le savoir-faire d’ABISCO :