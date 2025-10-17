ConnexionS'abonner
Fermer
ABISCO - Batiweb

ABISCO

6, rue Frédéric Chopin - ZA La Gironde
67118 Geispolsheim
France
Site web de la marque

ABISCO, équipements de protection individuelle et collective

Notre philosophie est de vous proposer des produits d'Equipement de Protection Individuelle de qualité et répondant aux normes les plus exigeantes.

Afin de nous assurer que les produits que nous distribuons soient parfaitement adaptés au marché et de grandes qualités, nous imposons plusieurs critères à nos fournisseurs avec un accent plus particulier sur :

  • la qualité de fabrication
  • le confort au bout de plusieurs heures d'utilisation

Nous avons l'intime conviction que la qualité d'un produit est le résultat d'une étude approfondie qui prend en compte le choix des matériaux, l'outil et les techniques de production sans oublier le service client du fabricant. Cependant nous ne nous arrêtons pas là ! Nous nous engageons aussi dans une procédure d'essais en situations réelles avec le concours de professionnels aguerris spécialement choisis selon leur environnent et contraintes professionnelles.

Dès le début nous avons été séduits par le degré d'exigence des marchés scandinaves et nous nous sommes fortement inspirés de leurs approches du produit de sécurité à travers le confort de l'opérateur et par conséquent de son bien-être professionnel. Avec un catalogue produits majoritairement des pays nordiques, nous sommes cependant constamment à la recherche de nouveaux fournisseurs à travers le monde grâce à nos réseaux internationaux.

Profondément engagé contre l'exploitation des enfants en bas âges, nous nous engageons à ne travailler qu'avec des fabricants répondant aux critères du Bureau International du Travail (BIT).
Parallèlement, ABISCO soutient l'association Internationale Hamap (association qui lutte contre les Mines anti-personnel) dans son combat de tous les jours. Pour information, Hamap démine 1m² pour seulement 2 euros! Voilà pourquoi, ABISCO a décidé de reverser un % de son CA à l'association pour réaliser ses projets.

Le savoir-faire d’ABISCO:

  • Equipements de protection individuelle
  • Prévention des risques professionnels
  • Protection Covid 19
  • Protection respiratoire
  • Détection de gaz
  • Matériel de travail en hauteur
  • Consignation
  • Armoires de sécurité
  • Tapis et revêtements
  • Signalisation et aménagement urbain

Produits de la marque

Harnais

Un point d'attache dorsal et deux points d'attache sternaux à relier ensemble. Sangles principales en polyester de largeur 44 mm et de résistance à la rupture ³ 2500 daN. Coutures en fil polyester haute...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.