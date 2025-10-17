ABISCO
67118 Geispolsheim
France
ABISCO, équipements de protection individuelle et collective
Notre philosophie est de vous proposer des produits d'Equipement de Protection Individuelle de qualité et répondant aux normes les plus exigeantes.
Afin de nous assurer que les produits que nous distribuons soient parfaitement adaptés au marché et de grandes qualités, nous imposons plusieurs critères à nos fournisseurs avec un accent plus particulier sur :
- la qualité de fabrication
- le confort au bout de plusieurs heures d'utilisation
Nous avons l'intime conviction que la qualité d'un produit est le résultat d'une étude approfondie qui prend en compte le choix des matériaux, l'outil et les techniques de production sans oublier le service client du fabricant. Cependant nous ne nous arrêtons pas là ! Nous nous engageons aussi dans une procédure d'essais en situations réelles avec le concours de professionnels aguerris spécialement choisis selon leur environnent et contraintes professionnelles.
Dès le début nous avons été séduits par le degré d'exigence des marchés scandinaves et nous nous sommes fortement inspirés de leurs approches du produit de sécurité à travers le confort de l'opérateur et par conséquent de son bien-être professionnel. Avec un catalogue produits majoritairement des pays nordiques, nous sommes cependant constamment à la recherche de nouveaux fournisseurs à travers le monde grâce à nos réseaux internationaux.
Profondément engagé contre l'exploitation des enfants en bas âges, nous nous engageons à ne travailler qu'avec des fabricants répondant aux critères du Bureau International du Travail (BIT).
Parallèlement, ABISCO soutient l'association Internationale Hamap (association qui lutte contre les Mines anti-personnel) dans son combat de tous les jours. Pour information, Hamap démine 1m² pour seulement 2 euros! Voilà pourquoi, ABISCO a décidé de reverser un % de son CA à l'association pour réaliser ses projets.
Le savoir-faire d’ABISCO:
- Equipements de protection individuelle
- Prévention des risques professionnels
- Protection Covid 19
- Protection respiratoire
- Détection de gaz
- Matériel de travail en hauteur
- Consignation
- Armoires de sécurité
- Tapis et revêtements
- Signalisation et aménagement urbain
Bottes de sécurité Hiver S5 -30°
Botte de sécurité hiver S5POLYVER Sécurité permet à son utilisateur de garder les pieds au chaud et au sec dans les conditions les plus difficiles .Caractéristiques:-isolation contre le froid - capacité...
Harnais
Un point d'attache dorsal et deux points d'attache sternaux à relier ensemble. Sangles principales en polyester de largeur 44 mm et de résistance à la rupture ³ 2500 daN. Coutures en fil polyester haute...
Pantalon 1570 Blaklader (Coutures garanties à vie)
- Poches genoux en CORDURA® - Deux poches cousues devant à soufflets - Poche cuisse avec poche supplémentaire et poche crayon - Deux poches dos à soufflets - Boucle marteau - Poche mètre pliant renforcée -...
Veste polaire 3 couches 3835 – Blaklader
La veste polaire 3 couches 3835 de Blaklader est le modèle pour les artisans et toute personne travaillant à l'extérieur. Véritable coupe-vent, il vous protégera correctement du froid et surtout il vous...
Pack été Blaklader
Offre promotionnelle : Pack (1 Pantalon + 1 T-Shirt Coolmax + Genouillères) Coutures Garanties à vie ! 1 pantalon 1530 (100% canvas, 225g/m²) + 1 Tee-Shirt Coolmax + 1 paire de genouillères Pantalon...