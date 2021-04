ACCESSO FERM, spécialiste de la fermeture automatique

Depuis 1978, ACCESSO FERM s'efforce de satisfaire les demandes les plus variées en automatismes de fermeture grâce à une gamme très complète de produits Européens. Les clients exigeants obtenant la meilleure solution pour une parfaite automatisation de fermeture.

Activité : DISTRIBUTEUR, GROSSISTE EUROPEEN, SPECIALISTE DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE.

motorisations pour fermetures métalliques

automatismes pour portes et portails

contrôles d'accès

accessoires de commande (télécommandes radios, claviers à codes)

matériels de sécurité (parachutes, photocellules, profils palpeurs)

portails fer et aluminium, portes sectionnelles, portes automatiques piétonnes, portes à relevage rapide (toutes les solutions de fermetures sur mesure)

Composé de différents services, le personnel d'ACCESSO FERM reste à votre écoute dans tous les domaines :

Service Commercial : Il vous accompagne dans vos devis, vos projets de chantiers (contraintes techniques, produit le plus adapté...) vos démarches commerciales (documentations, conseils...), vous informe sur les nouveaux produits et leurs évolutions. Il propose également des formations commerciales dans ses locaux.

Service Expédition / Enlèvement : Il est au centre de vos commandes et met tout en œuvre pour expédier votre matériel dans les meilleurs délais. Il vous remet votre marchandise au comptoir de vente dans nos locaux à Cormeilles-en-Parisis.

Service Technique / SAV : Il est à vos côtés pendant et après votre pose, au travers d'une assistance téléphonique. Il se rend également, si nécessaire, sur le chantier pour vous assister dans votre câblage et votre programmation (uniquement en Île de france). Il propose également des formations techniques dans nos locaux.

Service Administratif : Il répond à vos démarches administratives (ouverture de compte, factures, règlements...)

Le savoir-faire d’ACCESSO FERM :

MOTORISATION : Moteurs pour Grilles et Rideaux, Moteurs tubulaires pour rideau métallique, moteurs latéraux et moteur central, Portails, Portes, Stores et volets roulants

FABRICATION SUR MESURE : Portails, Portes de garage basculantes ou sectionnelles, Portes rapides, Portes piétonnes

ACCESSOIRES : Commandes, Signalisations, Armoires de commande, Sécurités

VERROUILLAGE ET ALIMENTATION

CONTROLE D’ACCES : Clavier codé, VIGIK, Interphonie / interphone GSM, Centrale

PIECES DETACHEES : Motorisations de porte et portail, Motorisation de grille métallique, Porte piétonne, Porte Saphir, Porte rapide