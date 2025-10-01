ConnexionS'abonner
ACODI

ZI Rue Jean Colas
10440 TORVILLIERS
France
ACODI est un fabricant-concepteur de façades contemporaines. Leur objectif est de transformer l'idée architecturale en émotion.

Ils mettent donc à votre disposition leurs compétences et leur savoir-faire. Ils sont acteur européen spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment sur mesure, ACODI réalise depuis plus de 25 ans vos idées architecturales.

En phase étude ou en phase exécution, confiez-nous vos éléments graphiques (esquisses, croquis, plans, 3D, BIM) et vos contraintes. Ils apportent une réponse personnalisée à vos attentes.

L’ensemble des solutions de la gamme ACODI® est conçu pour réaliser un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur constitué d’un bardage rapporté avec lame d’air ventilée (lame d’air circulant entre les éléments de façade et l’isolant ainsi qu’avec l’extérieur en partie supérieure et inférieure).
Cette conception offre des bénéfices économiques et écologiques importants :

  • Protection contre les intempéries
  • Régulation de la teneur en humidité du bâtiment
  • Réduction des ponts thermiques structurels
  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Valorisation durable du patrimoine
  • Amélioration de l’isolation acoustique

Cela contribue à améliorer la performance énergétique des constructions neuves dans le cadre des objectifs fixés par la RT 2012, la RAGE et d’autres labels tels que BBC (Bâtiment Basse Consommation), HPE (Haute Performance Energétique) ainsi que pour les projets de rénovation.

Nos solutions peuvent efficacement contribuer au classement revêtir du complexe mis en œuvre (cahier 2929 du CSTB). ACODI dispose de 3 gammes qui répondent à toutes les configurations.

  • ALLURE, pose par accroche
  • HORIZON, pose par emboîtement
  • AMBITION, pose par fixation frontale 
     

PAROS® gamme HORIZON

Plus adaptée au calepinage horizontal en façade ainsi qu’en sous-face Particulièrement adaptée au calepinage en joint de pierre Mise en œuvre simplifiée après réglage du profil de départ Permet d’avoir...

MILO® gamme HORIZON

Adaptée au calepinage de lames horizontales en façade Adaptée au calepinage en joint de pierre Recommandée pour un rendu type clin ou un aspect joint sec Adaptée à une mise en œuvre sur chantier sans étude...

JAVA® gamme HORIZON

Adaptée au calepinage horizontal en façade ainsi qu’en sous-face Egalement adaptée au calepinage en joint de pierre Permet de minimiser l’épaisseur du complexe Mise en œuvre simplifiée après réglage du...

LATCHA® gamme ALLURE

Permet de traiter des lames verticales de façon économique Particulièrement adaptée à la tôle Adaptée à une mise en œuvre sur chantier sans étude préalable Ossature ajustable sur site avec pas régulier Permet...

NARVA® gamme ALLURE

Adaptée au calepinage vertical, également utilisable en sous-face Très adaptée pour des modules de trames horizontales de hauteur constante Idéal pour un calepinage répétitif (entre étages, en allège…) Simplicité...

