ACODI
10440 TORVILLIERS
France
ACODI est un fabricant-concepteur de façades contemporaines. Leur objectif est de transformer l'idée architecturale en émotion.
Ils mettent donc à votre disposition leurs compétences et leur savoir-faire. Ils sont acteur européen spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment sur mesure, ACODI réalise depuis plus de 25 ans vos idées architecturales.
En phase étude ou en phase exécution, confiez-nous vos éléments graphiques (esquisses, croquis, plans, 3D, BIM) et vos contraintes. Ils apportent une réponse personnalisée à vos attentes.
L’ensemble des solutions de la gamme ACODI® est conçu pour réaliser un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur constitué d’un bardage rapporté avec lame d’air ventilée (lame d’air circulant entre les éléments de façade et l’isolant ainsi qu’avec l’extérieur en partie supérieure et inférieure).
Cette conception offre des bénéfices économiques et écologiques importants :
- Protection contre les intempéries
- Régulation de la teneur en humidité du bâtiment
- Réduction des ponts thermiques structurels
- Réduction de la consommation d’énergie
- Valorisation durable du patrimoine
- Amélioration de l’isolation acoustique
Cela contribue à améliorer la performance énergétique des constructions neuves dans le cadre des objectifs fixés par la RT 2012, la RAGE et d’autres labels tels que BBC (Bâtiment Basse Consommation), HPE (Haute Performance Energétique) ainsi que pour les projets de rénovation.
Nos solutions peuvent efficacement contribuer au classement revêtir du complexe mis en œuvre (cahier 2929 du CSTB). ACODI dispose de 3 gammes qui répondent à toutes les configurations.
- ALLURE, pose par accroche
- HORIZON, pose par emboîtement
- AMBITION, pose par fixation frontale
POLARIS® gamme AMBITION
Adaptée aussi bien au calepinage vertical qu’au calepinage horizontal Offre la plus grande liberté de formes pour le calepinage Se prête aux façades en relief Modules ajustables sur site
CAPELLA® gamme AMBITION
Déclinable avec plis 2 côtés ou 4 côtés Adaptée aussi bien au calepinage vertical qu’au calepinage horizontal La version 2 côtés permet l’ajustement sur site et l’éclissage des modules Livrable à plat...
NEPTUNE® gamme AMBITION
Adaptée aussi bien au calepinage vertical qu’au calepinage horizontal Convient particulièrement pour le garnissage en sous-face et des EDR et également pour l’habillage d’allège et meneaux Homogénéité...
PAROS® gamme HORIZON
Plus adaptée au calepinage horizontal en façade ainsi qu’en sous-face Particulièrement adaptée au calepinage en joint de pierre Mise en œuvre simplifiée après réglage du profil de départ Permet d’avoir...
MILO® gamme HORIZON
Adaptée au calepinage de lames horizontales en façade Adaptée au calepinage en joint de pierre Recommandée pour un rendu type clin ou un aspect joint sec Adaptée à une mise en œuvre sur chantier sans étude...
JAVA® gamme HORIZON
Adaptée au calepinage horizontal en façade ainsi qu’en sous-face Egalement adaptée au calepinage en joint de pierre Permet de minimiser l’épaisseur du complexe Mise en œuvre simplifiée après réglage du...
BORNEO® gamme HORIZON
Adaptée au calepinage horizontal en façade ainsi qu’en sous-face Particulièrement adaptée au calepinage en joint de pierre Mise en œuvre simplifiée après réglage du profil de départ Permet la mise en œuvre...
LATCHA® gamme ALLURE
Permet de traiter des lames verticales de façon économique Particulièrement adaptée à la tôle Adaptée à une mise en œuvre sur chantier sans étude préalable Ossature ajustable sur site avec pas régulier Permet...
OURAL® gamme ALLURE
Adaptée au calepinage vertical, également utilisable en sous-face et particulièrement recommandée pour des lames verticales de faible épaisseur Une ossature secondaire n’est pas indispensable, ce qui en...
NARVA® gamme ALLURE
Adaptée au calepinage vertical, également utilisable en sous-face Très adaptée pour des modules de trames horizontales de hauteur constante Idéal pour un calepinage répétitif (entre étages, en allège…) Simplicité...