ACODI est un fabricant-concepteur de façades contemporaines. Leur objectif est de transformer l'idée architecturale en émotion.

Ils mettent donc à votre disposition leurs compétences et leur savoir-faire. Ils sont acteur européen spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment sur mesure, ACODI réalise depuis plus de 25 ans vos idées architecturales.

En phase étude ou en phase exécution, confiez-nous vos éléments graphiques (esquisses, croquis, plans, 3D, BIM) et vos contraintes. Ils apportent une réponse personnalisée à vos attentes.

L’ensemble des solutions de la gamme ACODI® est conçu pour réaliser un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur constitué d’un bardage rapporté avec lame d’air ventilée (lame d’air circulant entre les éléments de façade et l’isolant ainsi qu’avec l’extérieur en partie supérieure et inférieure).

Cette conception offre des bénéfices économiques et écologiques importants :

Protection contre les intempéries

Régulation de la teneur en humidité du bâtiment

Réduction des ponts thermiques structurels

Réduction de la consommation d’énergie

Valorisation durable du patrimoine

Amélioration de l’isolation acoustique

Cela contribue à améliorer la performance énergétique des constructions neuves dans le cadre des objectifs fixés par la RT 2012, la RAGE et d’autres labels tels que BBC (Bâtiment Basse Consommation), HPE (Haute Performance Energétique) ainsi que pour les projets de rénovation.

Nos solutions peuvent efficacement contribuer au classement revêtir du complexe mis en œuvre (cahier 2929 du CSTB). ACODI dispose de 3 gammes qui répondent à toutes les configurations.