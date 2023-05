AFIPEB : Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment

L'AFIPEB, c'est à la fois...

Les transformateurs de polystyrène expansé :

CORSTYRENE, ETEX France BP (SINIAT), HIRSCH ISOLATION, INNOLATION (STO), ISOBOX, ISOLFRANCE, ISOSSOL, KNAUF.

Les producteurs de polystyrène expansible :

GABRIEL TECHNOLOGIE et PLASTICSEUROPE

Nos missions s'articulent autour de quatre axes :

VEILLER aux évolutions réglementaires, techniques et technologiques.

AGIR auprès des organismes officiels, ministères, organismes normatifs, organismes de contrôle pour garantir au marché une offre d'isolation polystyrène toujours plus compétitive dans le respect des réglementations en vigueur et à venir.

INFORMER et PROMOUVOIR les performances et les innovations de l'isolation polystyrène auprès des professionnels du bâtiment mais aussi des particuliers : documentation technique, guide pratique, outils d'aide à la décision, supports d'aide à la mise en œuvre, sites internet...

FORMER au sein des écoles d'architectes et d'ingénieurs et des établissements d'enseignements techniques.

... Et c'est aussi une ambition partagée par tous !

Cette ambition, c'est de concevoir et de promouvoir de nouvelles solutions d'isolation durable en polystyrène expansé.

C'est aussi de créer des projets qui participent pleinement aujourd'hui et encore plus demain à la conception ou à la rénovation de bâtiments plus économes, plus écologiques... bref, de jouer le rôle de l'acteur essentiel au succès et à l'avenir du polystyrène expansé dans les bâtiments basse consommation.

L’isolant polystyrène expansé (PSE)

Le meilleur isolant naturel, c’est l’air tout simplement... Et le polystyrène expansé en est composé à 98 %, c’est dire son efficacité pour isoler !

Le reste forme la fine structure qui emprisonne l’air et en optimise ses propriétés.

Au fil des innovations, sa résistance thermique, à épaisseur donnée, a augmenté de plus d’un tiers et ses performances acoustiques se sont accrues de plus de 10 dB. Ce sont les progressions les plus rapides du marché des isolants.

Le PSE contribue de manière significative à l'amélioration de l'environnement. En effet, il utilise uniquement de la vapeur d’eau pour la transformation du polystyrène expansible. Peu consommateur en matière première, il contribue à sauvegarder les ressources naturelles.