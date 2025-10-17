Aluthermo par ACO-MAT
36100 Chouday
France
Qualité, Pérennité, Esthétisme, Respect de l'environnement caractérisent les valeurs que nous voulons véhiculer à travers nos matériaux innovants de couverture, d’isolation et d’aménagement divers.
ACO-MAT , c’est le choix de matériaux alliant, performance, qualité et innovation.
ALUTHERMO ISOLANT MINCE REFLECTEUR OPTIMA
Un isolant réfléchissant, conçu de plus grande épaisseur, afin de satisfaire aux normes européennes. Principalement utilisé en toiture ou sur les murs comme pare-vapeur. Certifié PEB. COMMENT ÇA MARCHE? L’OPTIMA...
ALUTHERMO ALUPHONIC ISOLANT MINCE REFLECTEUR
Isolant mince réfléchissant, multicouche composé de deux couches d’aluminium pur de 30 microns, polie et traitée contre l’oxydation séparées par deux couches de bulles d’air placées en nid d’abeille, enfermées...
ALUTHERMO QUATTRO ISOLANT MINCE
Un «tout-en-un» idéal puisqu’il fait office d’isolant, de pare-vapeur et de sous-toiture. Un isolant ultra mince, multiréflecteur et multicouche avec 4 couches d’aluminium, thermo-soudées sur toutes ses...
ALUTHERMO ROOFREFLEX ISOLANT MINCE
Un écran de sous-toiture isolant, réfléchissant, étanche à l’eau et hautement perméable à la vapeur. S’utilise toujours au-dessus d’une isolation existante. Peut être utilisé en toiture ou sur les murs...