191 rue vaugirard
75015 PARIS
France
L’entreprise Aide à la maîtrise des risques humains et techniques pour maîtres d'ouvrage

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux.

Cet organisme indépendant a généré un CA de 837 M€ en 2016, il compte 10 700 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essai.

La société est présente à l'international et compte 50 implantations. De nombreuses entreprises et collectivités (200 000) lui font déjà confiance en France et dans le monde.

En faisant confiance à Apave, vous bénéficiez de plusieurs atouts :

  • Son réseau de proximité
  • Ses implantations à l’international
  • Son offre complète, l’une des plus larges du marché
  • Son indépendance et sa qualité de tierce-partie
  • Son dispositif interne de formation qui allie transfert de savoir-faire et tutorat
  • Son système Qualité efficace
  • Sa politique de développement durable
  • Son code éthique qui, par ses règles déontologiques et de fonctionnement, est au coeur de la relation de confiance qui nous lie à vous

