ASCERVI

3553 route de chamont BAL N°6
38890 SAINT CHEF
France
Site web de la marque

Forts d’une présence dans la grande région Auvergne-Rhône Alpes, ASCERVI a développé un service proche de ses clients.


Spécialistes des ascenseurs privatifs et de l’accessibilité depuis plus de 20 ans, notre savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions qui ont été conçues pour vous apporter sécurité, confiance et tranquillité.

Nous mettons à votre disposition notre maitrise d’œuvre dans le cadre d’une solution complète adaptée à vos exigences.

 

Etude et devis :


ASCERVI vous apporte une solution fiable et un savoir-faire au meilleur prix : notre gage de confiance depuis plus 20 ans. Sans engagement de votre part, notre responsable régional établira à votre domicile une étude de faisabilité de votre projet d’installation de mini-ascenceur. Forts de notre expérience, nous vous conseillons dans le choix de solutions adaptées à votre habitat et mode de vie.


Pilotage projet :


Nous installons et vous conseillons à la mise en oeuvre de votre ascenseur privatif. Notre étude de faisabilité tient compte de tous les aspects réglementaux, des solutions et impacts sur votre habitat. Nous nous occupons du suivi de chantier en collaboration avec les différents intervenants (Maçons, électriciens, etc).


Service après vente


Nous vous assurons un confort permanent et la sécurité de manière durable de votre mini ascenceur. ASCERVI optimise la durée de votre matériel et vous aide à valoriser votre habitat dans le temps. Nous pouvons vous proposer un contrat d’entretien avec une visite annuelle de votre élévateur réalisée par un de nos techniciens.

