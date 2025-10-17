Pour obtenir une information de la part de la marque « AXIS COMMUNICATION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AXIS : Nous créons des solutions réseau qui renforcent la sécurité et qui génèrent des méthodes de travail innovantes, pour un monde plus intelligent et plus sûr.

Notre monde évolue rapidement, mais nous veillons à garder un temps d'avance. Bien que la sécurité reste notre objectif principal, nous nous développons progressivement sur des marchés connexes grâce à de nouveaux produits et solutions en réseau.

Notre expérience des solutions d'audio et de vidéo sur IP, d'analyse et de contrôle d’accès contribue à la protection des personnes et des biens, à l’optimisation des processus, à une plus grande efficacité commerciale et à un meilleur accès aux informations.

AXIS en quelques chiffres :

3 805 employés

Dans plus de 50 pays

« Excellent fournisseur » 77/100 Indice de satisfaction des partenaires

Plus de 15 ans de croissance continue

Le savoir-faire d’AXIS :