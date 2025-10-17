AXIS COMMUNICATION
92220 Bagneux
France
AXIS : Nous créons des solutions réseau qui renforcent la sécurité et qui génèrent des méthodes de travail innovantes, pour un monde plus intelligent et plus sûr.
Notre monde évolue rapidement, mais nous veillons à garder un temps d'avance. Bien que la sécurité reste notre objectif principal, nous nous développons progressivement sur des marchés connexes grâce à de nouveaux produits et solutions en réseau.
Notre expérience des solutions d'audio et de vidéo sur IP, d'analyse et de contrôle d’accès contribue à la protection des personnes et des biens, à l’optimisation des processus, à une plus grande efficacité commerciale et à un meilleur accès aux informations.
AXIS en quelques chiffres :
- 3 805 employés
- Dans plus de 50 pays
- « Excellent fournisseur » 77/100 Indice de satisfaction des partenaires
- Plus de 15 ans de croissance continue
Le savoir-faire d’AXIS :
- Solutions de vidéosurveillance : Une large gamme de solutions de surveillance vidéo sur IP comprenant des caméras et des encodeurs, des logiciels de gestion vidéo et des enregistreurs, des analyses et des applications. Notre portefeuille de produits sur IP assure évolutivité et simplicité d'intégration.
- Solutions de contrôle d'accès : Des solutions de contrôle d'accès ouvertes, évolutives et flexibles qui s'intègrent facilement à d'autres systèmes.
- Solutions audio : Des solutions audio complètes et de haute qualité pour améliorer la sécurité, faire des annonces en direct ou programmées, ou pour créer une ambiance musicale d'une qualité sonore exceptionnelle.
- Formation, service et assistance technique : Notre large gamme de formations académiques, de supports techniques et d'outils permet à nos clients de tirer le meilleur parti de leur investissement et d'exploiter au mieux les solutions Axis dans leur travail.
Nouvelle série de caméra P14, économique et compacte, pour tout environnement
La nouvelle série de caméras réseau AXIS P14 intègre sept caméras compactes de style « bullet » offrant les fonctionnalités requises pour la plupart des installations. La série comprend des caméras avec...
Les tags associés
- Formation
- Afficher plus