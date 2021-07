BECKER SEA FRANCE

BECKER – Votre spécialiste en matière de moteurs et de commandes

Développer des solutions qui simplifient la vie, l’habitat et le travail. C’est cet objectif que poursuit BECKER depuis 1921.

Spécialisée depuis trois générations dans les moteurs et les commandes pour volets roulants, protections solaires, portes, ainsi que pour d’autres applications spéciales, notre entreprise familiale vous fait bénéficier année après année de son expérience en vous offrant une meilleure qualité de vie, ainsi que plus de confort et de sécurité.

Nos produits innovants sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés afin de vous permettre de bénéficier de conseils optimaux et d’un montage conforme. Vous aurez ainsi l’agréable sentiment d’avoir pris la bonne décision.

Simplifiez-vous la vie.

Outre notre siège social à Sinn, en Allemagne, nous sommes présents pour nos clients sur de nombreux sites en Europe. Nous disposons en outre de représentants et de partenaires de coopération fixes à travers le monde.

Nous nous faisons un plaisir de trouver dans le monde entier la solution adaptée à chaque application, pour plus de confort et de sécurité, grâce à nos moteurs et à nos commandes « Made in Germany ».

Pour plus de renseignements concernant nos représentants dans le monde, cliquez sur l’un des sites marqués sur la carte.

Le savoir-faire de BECKER :