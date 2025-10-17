Pour obtenir une information de la part de la marque « BENE INOX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BENE INOX, spécialiste des produits en acier inoxydable composants d’un process fluide industriel, Tubes, raccords, robinetterie, accessoires de tuyauterie, fixation, supportage, chaînes, câbles, accastillages.

Du produit standard au produit sur-mesure, quel que soit votre secteur d’activité, BENE INOX s’adapte à vos besoins tout en vous faisant bénéficier de son expertise.

Notre objectif : vous permettre de faciliter, rationaliser et sécuriser vos approvisionnements.

Riche de 40 années de recherche et développement de produits inox, BENE INOX sait trouver la solution à vos besoins.

Avec une base articles de plus de 45 000 références, disponibles en stock, et des supports techniques de très haute qualité, nous simplifions votre recherche de solutions performantes et nous facilitons vos approvisionnements.

Nous développons en permanence notre expertise, nos compétences et notre logistique pour tenir à votre disposition les pièces qui vont vous permettre d’améliorer VOS performances.

Nous n’acceptons aucun compromis sur la qualité de nos produits, de nos solutions et de notre service.

Nos valeurs : l’exigence dans la performance au quotidien, l’écoute, l’adaptation à vos besoins pour garantir votre totale satisfaction à la livraison !

Le savoir-faire de BENE INOX :