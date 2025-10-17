ConnexionS'abonner
Fermer
BENE INOX - Batiweb

BENE INOX

11 chemin de la pierre blanche
69800 Saint-Priest Mi-Plaine
France
Site web de la marque

BENE INOX, spécialiste des produits en acier inoxydable composants d’un process fluide industriel, Tubes, raccords, robinetterie, accessoires de tuyauterie, fixation, supportage, chaînes, câbles, accastillages.

Du produit standard au produit sur-mesure, quel que soit votre secteur d’activité, BENE INOX s’adapte à vos besoins tout en vous faisant bénéficier de son expertise.

Notre objectif : vous permettre de faciliter, rationaliser et sécuriser vos approvisionnements.

Riche de 40 années de recherche et développement de produits inox, BENE INOX sait trouver la solution à vos besoins.

Avec une base articles de plus de 45 000 références, disponibles en stock, et des supports techniques de très haute qualité, nous simplifions votre recherche de solutions performantes et nous facilitons vos approvisionnements.

Nous développons en permanence notre expertise, nos compétences et notre logistique pour tenir à votre disposition les pièces qui vont vous permettre d’améliorer VOS performances.

Nous n’acceptons aucun compromis sur la qualité de nos produits, de nos solutions et de notre service.

Nos valeurs : l’exigence dans la performance au quotidien, l’écoute, l’adaptation à vos besoins pour garantir votre totale satisfaction à la livraison !

Le savoir-faire de BENE INOX :

  • Raccords et accessoires de tuyauterie
  • Raccords et Tubes à sertir
  • Robinetterie & Vannes
  • Raccords, Accessoires de tuyauterie et Robinetterie Agroalimentaire
  • Tubes, supports de tuyauterie et colliers de serrage
  • Mesure et instrumentation
  • Boulonnerie Visserie Inox
  • Raccords Pharmaceutique & Biotechnologie

Produits de la marque

VANNES A PAPILLON

Vannes à papillon PN16, du DN40 à DN200Positionnement entre brides à colleretteCorps fonte 3G40 peinture Epoxy bleuePapillon inox 316Manchette EPDM en standard (agrément ACS)Joint FPM ou NBROreilles de...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.