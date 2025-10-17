BENE INOX
69800 Saint-Priest Mi-Plaine
France
BENE INOX, spécialiste des produits en acier inoxydable composants d’un process fluide industriel, Tubes, raccords, robinetterie, accessoires de tuyauterie, fixation, supportage, chaînes, câbles, accastillages.
Du produit standard au produit sur-mesure, quel que soit votre secteur d’activité, BENE INOX s’adapte à vos besoins tout en vous faisant bénéficier de son expertise.
Notre objectif : vous permettre de faciliter, rationaliser et sécuriser vos approvisionnements.
Riche de 40 années de recherche et développement de produits inox, BENE INOX sait trouver la solution à vos besoins.
Avec une base articles de plus de 45 000 références, disponibles en stock, et des supports techniques de très haute qualité, nous simplifions votre recherche de solutions performantes et nous facilitons vos approvisionnements.
Nous développons en permanence notre expertise, nos compétences et notre logistique pour tenir à votre disposition les pièces qui vont vous permettre d’améliorer VOS performances.
Nous n’acceptons aucun compromis sur la qualité de nos produits, de nos solutions et de notre service.
Nos valeurs : l’exigence dans la performance au quotidien, l’écoute, l’adaptation à vos besoins pour garantir votre totale satisfaction à la livraison !
Le savoir-faire de BENE INOX :
- Raccords et accessoires de tuyauterie
- Raccords et Tubes à sertir
- Robinetterie & Vannes
- Raccords, Accessoires de tuyauterie et Robinetterie Agroalimentaire
- Tubes, supports de tuyauterie et colliers de serrage
- Mesure et instrumentation
- Boulonnerie Visserie Inox
- Raccords Pharmaceutique & Biotechnologie
RACCORDS TRI-CLAMP EN ACIER INOX
Douilles en acier inox 316L / colliers forgés en inox 304Joints en EPDM, Silicone, FKM, NBR, PTFENorme NF E 29-521 « embouts à flanc conique… »Norme ISO 2852 « raccords rapides… »Rugosité Ra 0.8 ou inférieureCertificats...
RACCORDS SYMETRIQUES EN ACIER INOXYDABLE
Demi-raccords Guillemin en inoxydable 316, selon norme NF E 29-572 Douille mâle , femelle, cannelée, à souder, avec ou sans verrou... Bouchons et réductions.Demi-raccords express en inoxydable 316, selon...
ROBINETTERIE FONTE ET ACIER
Fonte GG25 ou FT 25, acier moulé ou forgéRaccordement à brides PN10 / PN16 / PN40
SUPPORTS DE TUYAUTERIE
Colliers à souder, avec ou sans tige, en inox 304Etriers filetés en inox 304, inox 316, acier zinguéFixations de tuyauterie pour l’industrieFixations de tuyauterie et gaines de climatisation pour le bâtiment
VANNES A BOULE EN ACIER INOXYDABLE
Une gamme complète de Vannes à boule manuelles en acier inox 316Vannes corps monobloc, 2 pièces ou 3 pièces, avec sorties à souder, filetées, taraudées ou à brides.Poignée cadenassableMotorisation possible
VANNES A PAPILLON
Vannes à papillon PN16, du DN40 à DN200Positionnement entre brides à colleretteCorps fonte 3G40 peinture Epoxy bleuePapillon inox 316Manchette EPDM en standard (agrément ACS)Joint FPM ou NBROreilles de...
BRIDES EN ACIER INOXYDABLE
Inox 304L ou 316L, Du DN15 au DN500 selon NF EN 1092-1 en PN10 / PN16 / PN25 / PN40 De 1/2’’ à 12’’ en 150 Lbs selon ASTM / ANSI 1.6 Du DN15 au DN300 selon DIN 2642 pour les brides tournantes emboutiesBrides...
FIXATIONS POUR LE BATIMENT
Goujons, douilles, chevilles de frappe en inox A4 ou acier zinguéBoulons de sécurité en acier zinguéAmpoules chimiques polyester ou vinylesterMortier chimique époxy-acrylateAgrément Technique Européen
RACCORDS HYDRAULIQUES A BAGUE EN INOX
Raccords « simple bague » série L en inox 316Ti, pour tube du Ø 6 au Ø 22 mmRaccords « double bague » en acier inox 316, pour tube du Ø 6 au Ø 16 mmFiletage 1/8’’ à 3/4’’ BSP ou NPTPour les applications...
RACCORDS RAPIDES A CAMES
Pièces en acier inoxydable 316Selon normes DIN2628 / MIL-C27487Disponible du DN 15 au DN150Coupleurs mâle (filetage BSPT), femelle (taraudage BSP), cannelé, à souderAdaptateurs mâle (filetage BSPT), femelle...
Les tags associés
- Raccords
- Tubes
- Fixation
- Câbles
- Robinetterie
- Afficher plus