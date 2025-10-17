Pour obtenir une information de la part de la marque « BOPLAN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BOPLAN® conçoit, développe et produit des protections de chute et d’impact en plastique durables et particulièrement efficaces. Son objectif principal est la protection des personnes, véhicules, bâtiments et infrastructures.

BOPLAN® conçoit, développe et fabrique des protections anti-collision et antichute extrêmement efficaces et durables pour les environnements les plus exigeants.

Nos produits de sécurité ont un seul objectif : la protection des personnes, des véhicules, des bâtiments et des infrastructures. Pour la production de nos produits de sécurité, nous utilisons exclusivement des plastiques de haute qualité, à très hautes performances dont les propriétés dépassent de loin celles des matériaux traditionnels.

Les systèmes de sécurité modulaires de BOPLAN® sont les plus innovants du marché et protègent de nombreux bâtiments industriels, entrepôts, usines, aéroports, plates-formes de forage et sites chimiques et pétrochimiques dans le monde. Pour chaque application spécifique, nous avons une solution de sécurité.

Du fait de notre passion pour la qualité et de notre volonté d'innovation, nous sommes devenus l'une des premières entreprises du secteur de la sécurité. Tous les produits et systèmes de sécurité BOPLAN® sont réalisés en Belgique et respectent les normes les plus strictes.

BOPLAN® s'attèle à développer des produits de sécurité exceptionnels qui défient les normes actuelles en matière de sécurité industrielle ! La passion et le désir d'innovation constant qui animent nos employés nous poussent à dépasser les attentes de nos clients.

Le savoir-faire de BOPLAN® :