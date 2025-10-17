ConnexionS'abonner
BOPLAN

617 Avenue de Bayonne
64210 Bidart
France
BOPLAN® conçoit, développe et produit des protections de chute et d’impact en plastique durables et particulièrement efficaces. Son objectif principal est la protection des personnes, véhicules, bâtiments et infrastructures.

BOPLAN® conçoit, développe et fabrique des protections anti-collision et antichute extrêmement efficaces et durables pour les environnements les plus exigeants.

Nos produits de sécurité ont un seul objectif : la protection des personnes, des véhicules, des bâtiments et des infrastructures. Pour la production de nos produits de sécurité, nous utilisons exclusivement des plastiques de haute qualité, à très hautes performances dont les propriétés dépassent de loin celles des matériaux traditionnels.

Les systèmes de sécurité modulaires de BOPLAN® sont les plus innovants du marché et protègent de nombreux bâtiments industriels, entrepôts, usines, aéroports, plates-formes de forage et sites chimiques et pétrochimiques dans le monde. Pour chaque application spécifique, nous avons une solution de sécurité.

Du fait de notre passion pour la qualité et de notre volonté d'innovation, nous sommes devenus l'une des premières entreprises du secteur de la sécurité. Tous les produits et systèmes de sécurité BOPLAN® sont réalisés en Belgique et respectent les normes les plus strictes.

BOPLAN® s'attèle à développer des produits de sécurité exceptionnels qui défient les normes actuelles en matière de sécurité industrielle ! La passion et le désir d'innovation constant qui animent nos employés nous poussent à dépasser les attentes de nos clients.

Le savoir-faire de BOPLAN® :

  • FLEX IMPACT® : Protection anticollision modulaire en polymère souple
  • AXES GATE : Portillons de sécurité industriels robustes pour la protection antichute
  • XTRA GRIP : Solutions antidérapantes inusables, prévention des chutes et glissades
  • LINE PLAN : Marquages au sol indestructibles, aspect professionnel

Securigrip

Destiné à être installé sur les marches et escaliers de vos lieux de travail, ce nez de marche pour la protection de l'atelier constitue une solution préventive et curative pour tous risques de chutes...

